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Из Харькова в Болгарию, Израиль и Грузию: SkyUp открывает новые рейсы

Из Харькова в Болгарию, Израиль и Грузию: SkyUp открывает новые рейсы (6 новостей)

«Авиакомпания SkyUp Airlines в рамках летней навигации в марте-июне 2020 года запустит рейсы из Харькова в Батуми, Тбилиси (оба –…»

Авиакомпания SkyUp Airlines в рамках летней навигации в марте-июне 2020 года запустит рейсы из Харькова в Батуми, Тбилиси (оба — Грузия), Бургас (Болгария) и Тель-Авив (Израиль). Как сообщила пресс-служба компании, в частности, рейсы из Харькова в Батуми стартуют 29 мая 2020 года. Они будут осуществляться по вторникам и пятницам. Стоимость билета — от 1,9 тыс. грн в одну сторону без багажа. Рейсы из Харькова в Бургас запланированы с 2 июня 2020 года. Они будут осуществляться по вторникам. Стоимость билета — от 1,6 тыс. грн в одну сторону без багажа. Рейсы из Харькова в Тель-Авив стартуют с 29 марта 2020 года. Они будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета — от 2,4 тыс. грн в одну сторону без багажа. Рейсы из Харькова в Тбилиси запланированы также с 29 марта 2020 года. Они будут осуществляться по понедельникам и четвергам. Стоимость билета — от 1,8 тыс. грн в одну сторону без багажа. ООО «Авиакомпания «Скайап» зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО «ACS-Украина» Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp! В целом авиакомпания осуществляет 47 маршрутов (32 регулярных и 15 чартерных). При этом процент регулярных рейсов составляет 61% от общего количества рейсов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Наш Харьков Наш Харьков  ·  16.12.19, 15:26 Сегодня, 16 декабря, на сайте SkyUp Airlines стартует продажа билетов на рейсы летней навигации из Харькова в Батуми, Бургас, Тель-Авив и Тбилиси. Авиакомпания продолжает полеты из Харькова в Тбилиси,…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.12.19, 15:51 Авиакомпания SkyUp Airlines в рамках летней навигации в марте-июне 2020 года запустит рейсы из Харькова в Батуми, Тбилиси (оба – Грузия), Бургас (Болгария) и Тель-Авив (Израиль).
Газета День Газета День  ·  16.12.19, 16:25 Авиакомпания SkyUp запустит новые авиарейсы из Харькова в Тбилиси, Батуми, Таль-Авив и болгарский Бургас. Авиарейсы начнут осуществлять весной 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании. В частности,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  16.12.19, 17:39 Украинский лоукостер SkyUp планирует запустить в первой половине 2020 года рейсы из Харькова в Батуми, Тбилиси (оба – Грузия), Бургас (Болгария) и Тель-Авив (Израиль). Об этом сообщает пресс-служба компании.…
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