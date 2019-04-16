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Из Нотр-Дам де Пари удалось вынести часть святынь

Из Нотр-Дам де Пари удалось вынести часть святынь (3 новости)

«Из пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари удалось вынести часть святынь. Об этом заявил ректор... Сообщение Из Нотр-Дам де Пари…»

Из пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари удалось вынести часть святынь.

Об этом заявил ректор собора Патрик Шове, передает Le Parisien.

По словам Шове, из горящего собора удалось вынести терновый венец Иисуса Христа, тунику Святого Людовика, а также несколько картин. В то же время большие полотна были уничтожены пожаром.

По состоянию на утро 16 апреля пожар в Нотр-Дам де Пари почти полностью потушили.

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"Возгорание потушено. Мы продолжим следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы горение не возобновилось", - заявил представитель парижских пожарных Габриэль Плюс.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери в Париже начался вечером 15 апреля. В результате возгорания здание серьезно пострадало, в частности обрушены шпиль и крыша, повреждено внутреннее убранство собора. Достоверной информации о последствиях и возможной итоговой сохранности здания пока нет.

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РБК Украина РБК Украина  ·  16.04.19, 09:06 Из пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари удалось вынести часть святынь. Об этом заявил ректор собора Патрик Шове, передает Le Parisien.По словам Шове, из горящего собора удалось вынести терновый венец…
Хвиля Хвиля  ·  16.04.19, 09:15 Из пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари удалось вынести часть святынь. Об этом заявил ректор... Сообщение Из Нотр-Дам де Пари удалось вынести часть святынь появились сначала на ХВИЛЯ.
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