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Из плена пиратов освободили восьмерых украинских моряков – Кулеба

Из плена пиратов освободили восьмерых украинских моряков – Кулеба (3 новости)

«Из плена африканских пиратов освободили восьмерых моряков из Украины. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Читайте нас…»

Украинского моряка освободили из плена африканских пиратов. Его похитили еще 19 апреля в территориальных водах Бенина.

Информацию про освобожденного украинца опубликовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере.

По его словам, моряк уже в одной из стран ЕС и вскоре будет репатриирован на Родину.

Как именно был освобожден моряк – проведена спецоперация, заплачен выкуп или пираты его отпустили – не сообщается.

Как украинец был захвачен в плен

Украинский моряк работал на контейнеровозе Tommi Ritscher. На него напали, когда судно стояло на рейде в порту Котона (Бенин). В результате нападения пираты взяли в плен 8 человек. Среди них одного украинца. А также трех россиян. 11 членов экипажа сумели забаррикадироваться в трюмах корабля.

Другие освобожденные из плена моряки

Стоит отметить, за день до этого из плена пиратов были освобождены семь украинских моряков. На их корабль напали 22 марта в Гвинейском заливе. Вся команда судна состояла из украинцев. В плен попало семеро из них, в том числе капитан и его помощник. 24 мая они были освобождены.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  25.05.20, 11:20 Из плена африканских пиратов освободили восьмерых моряков из Украины. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важноеВчера освободили…
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