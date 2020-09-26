Из-под обломков АН-26 достали бортовые самописцы

Из обломков самолета Ан-26, упавшего на Харьковщине, уже получили бортовые самописцы.

Об этом заявил председатель Харьковской обладминистрации Алексей Кучер, передает Укринформ.

«Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд - минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки», - сказал руководитель региона.

Он надеется, что изъятые бортовых самописцев в ближайшее время будет расшифрованы.

Сейчас с места катастрофы уже забирают обломки самолета. Там работает техника, в частности, кран. Части самолета везут на территорию воинской части в Чугуевском районе.

Как сообщалось, вечером 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. На борту находились 27 человек: 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил.

На месте...