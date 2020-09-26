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Из-под обломков АН-26 достали бортовые самописцы

Из-под обломков АН-26 достали бортовые самописцы (5 новостей)

«Вилучені бортові самописці найближчим часом буде розшифровано»

Из обломков самолета Ан-26, упавшего на Харьковщине, уже получили бортовые самописцы.

Об этом заявил председатель Харьковской обладминистрации Алексей Кучер, передает Укринформ.

«Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд - минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки», - сказал руководитель региона.

Он надеется, что изъятые бортовых самописцев в ближайшее время будет расшифрованы.

Сейчас с места катастрофы уже забирают обломки самолета. Там работает техника, в частности, кран. Части самолета везут на территорию воинской части в Чугуевском районе.

Как сообщалось, вечером 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. На борту находились 27 человек: 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил.

На месте...

ФОТО К НОВОСТИ: «Из-под обломков АН-26 достали бортовые самописцы»
Фото Из-под обломков самолета Ан-26 достали бортовые самописцы, – глава области
Фото ОГА: из обломков самолета Ан-26 получили бортовые самописцы
Фото З уламків літака Ан-26 дістали бортові самописці
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.09.20, 16:09 Обломки отвезут на территорию воинской части в Чугуевском районе
Украинская правда Украинская правда  ·  26.09.20, 18:40 Из обломков военного самолета АН-26, накануне вечером разбившегося вблизи Чугуева, уже достали бортовые самописцы.
Фокус Фокус  ·  26.09.20, 19:21 ...
Главком Главком  ·  26.09.20, 19:45 Вилучені бортові самописці найближчим часом буде розшифровано
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