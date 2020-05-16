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Из США в Борисполь вылетел рейс с украинцами

Из США в Борисполь вылетел рейс с украинцами (3 новости)

«В пятницу, 15 мая из Нью-Йорка в США вылетел спецрейс, который доставит домой 72 украинцев не способных вернуться домой из-за эпидемии коронавируса.«15 мая в Украине отправился еще один…»

В посольстве Украины в США отметили, что в период карантина из Штатов в Украину спецсамолетами уже удалось доставить более 1700 человек, еще ждут своего возвращения более 1200 человек.

В пятницу, 15 мая, в Украину отправился еще один специальный коммерческий рейс из США. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

"Это уже шестой спецсамолет "Международных авиалиний Украины", на этот раз он доставит 72 человека из Нью-Йорка в Киев. Все пассажиры, находящиеся на борту будут обеспечены защитными масками, в частности, и на выходе в аэропорту "Борисполь", чтобы иметь возможность безопасно добраться своих домов или места обсервации", говорится в сообщени.

В посольстве отметили, что в период карантина из США в Украину спецсамолетами уже удалось доставить более 1700 человек, еще ждут своего возвращения более 1200 человек.

13 мая министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщал, что на ближайшее время запланированы спецрейсы для возвращения украинцев из боле...

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  16.05.20, 06:33 Из Соединенных Штатов отправился очередной самолет с гражданами Украины, которые ранее не могли самостоятельно добраться домой. На борту рейса находится 72 гражданина нашей страны. Об этом, в субботу,…
ForUm ForUm  ·  16.05.20, 11:00 В пятницу, 15 мая из Нью-Йорка в США вылетел спецрейс, который доставит домой 72 украинцев не способных вернуться домой из-за эпидемии коронавируса.«15 мая в Украине…
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