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Из статьи Жозепа Борреля убрали о фразу о том, что ЕС - не банкомат (3 новости) «Ее он якобы произнес в разговоре с Зеленским»

Евросоюз убрал противоречивое высказывание из статьи Высокого представителя по вопросам внешней политики и безопасности. Жозеп Боррель ранее написал, что Украина не должна воспринимать ЕС как "банкомат".

На самом деле Боррель не говорил этой фразы Зеленскому

Соответствующие изменения подтвердили в представительстве ЕС "Европейской правде".

В частности, из статьи Борреля исчезла фраза: "Как я уже сказал президенту (президенту Украины – 24 канал), ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом".

В " Европейской правде" говорят, что на самом деле Боррель такой фразы при встрече с Зеленским не говорил.

Что известно о разговоре Борреля с Зеленским

22 сентября Жозеп Боррель прибыл в Украину.

Во время официального визита высокий представитель ЕС встретился с президентом Зеленским.

О своем разговоре с президентом Боррель рассказал в статье "Олигархи, коррупция и COVID-19: о чем я говорил с президентом Зеленским".

Представитель ЕС подчеркнул, что рассчитывает на то, что Украина воспользуется преимуществами сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Также он достаточно четко высказался относительно финансовой помощи со стороны ЕС Украине. Вроде бы Киев не должен воспринимать ЕС – как банкомат.

Политик также напомнил, что Евросоюз помогает Украине бороться с коронавирусным кризисом, выделив более 190 миллионов евро из-за инициативы "Команда Европа" (Team Europe).

Он отметил, что падение ВВП Украины на 11,4% связано не только с кризисом, вызванной пандемией коронавирус. По его словам, олигархи в Украине до сих пор сохраняют значительное влияние.

Обратите внимание! Кроме Зеленского, Боррель встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой и другими политиками.

Зеленский и Высокий представитель ЕС общались преимущественно о ситуации на Донбассе. Кроме того, они обсудили возможность создания дополнительной переговорной площадки по деоккупации Крыма.