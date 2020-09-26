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Из статьи Жозепа Борреля убрали о фразу о том, что ЕС - не банкомат

Из статьи Жозепа Борреля убрали о фразу о том, что ЕС - не банкомат (3 новости)

«Ее он якобы произнес в разговоре с Зеленским»

Евросоюз убрал противоречивое высказывание из статьи Высокого представителя по вопросам внешней политики и безопасности. Жозеп Боррель ранее написал, что Украина не должна воспринимать ЕС как "банкомат".

На самом деле Боррель не говорил этой фразы Зеленскому

Соответствующие изменения подтвердили в представительстве ЕС "Европейской правде".

В частности, из статьи Борреля исчезла фраза: "Как я уже сказал президенту (президенту Украины – 24 канал), ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом".

В " Европейской правде" говорят, что на самом деле Боррель такой фразы при встрече с Зеленским не говорил.

Что известно о разговоре Борреля с Зеленским

  • 22 сентября Жозеп Боррель прибыл в Украину.

  • Во время официального визита высокий представитель ЕС встретился с президентом Зеленским.

  • О своем разговоре с президентом Боррель рассказал в статье "Олигархи, коррупция и COVID-19: о чем я говорил с президентом Зеленским".

  • Представитель ЕС подчеркнул, что рассчитывает на то, что Украина воспользуется преимуществами сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

  • Также он достаточно четко высказался относительно финансовой помощи со стороны ЕС Украине. Вроде бы Киев не должен воспринимать ЕС – как банкомат.

  • Политик также напомнил, что Евросоюз помогает Украине бороться с коронавирусным кризисом, выделив более 190 миллионов евро из-за инициативы "Команда Европа" (Team Europe).

  • Он отметил, что падение ВВП Украины на 11,4% связано не только с кризисом, вызванной пандемией коронавирус. По его словам, олигархи в Украине до сих пор сохраняют значительное влияние.

    • Обратите внимание! Кроме Зеленского, Боррель встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой и другими политиками.

    Зеленский и Высокий представитель ЕС общались преимущественно о ситуации на Донбассе. Кроме того, они обсудили возможность создания дополнительной переговорной площадки по деоккупации Крыма.

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    Гордон Гордон  ·  26.09.20, 17:12 Высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель посетил Украину 22 сентября.Из итоговой статьи высокого представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делами и…
    Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.09.20, 19:50 Ее он якобы произнес в разговоре с Зеленским.
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