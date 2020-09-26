Из статьи Жозепа Борреля убрали о фразу о том, что ЕС - не банкомат

Евросоюз убрал противоречивое высказывание из статьи Высокого представителя по вопросам внешней политики и безопасности. Жозеп Боррель ранее написал, что Украина не должна воспринимать ЕС как "банкомат".
На самом деле Боррель не говорил этой фразы Зеленскому
Соответствующие изменения подтвердили в представительстве ЕС "Европейской правде".
В частности, из статьи Борреля исчезла фраза: "Как я уже сказал президенту (президенту Украины – 24 канал), ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом".
В " Европейской правде" говорят, что на самом деле Боррель такой фразы при встрече с Зеленским не говорил.
Что известно о разговоре Борреля с Зеленским 22 сентября Жозеп Боррель прибыл в Украину. Во время официального визита высокий представитель ЕС встретился с президентом Зеленским. О своем разговоре с президентом Боррель рассказал в статье "Олигархи, коррупция и COVID-19: о чем я говорил с президентом Зеленским". Представитель ЕС подчеркнул, что рассчитывает на то, что Украина воспользуется преимуществами сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Также он достаточно четко высказался относительно финансовой помощи со стороны ЕС Украине. Вроде бы Киев не должен воспринимать ЕС – как банкомат. Политик также напомнил, что Евросоюз помогает Украине бороться с коронавирусным кризисом, выделив более 190 миллионов евро из-за инициативы "Команда Европа" (Team Europe). Он отметил, что падение ВВП Украины на 11,4% связано не только с кризисом, вызванной пандемией коронавирус. По его словам, олигархи в Украине до сих пор сохраняют значительное влияние.
Обратите внимание! Кроме Зеленского, Боррель встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой и другими политиками.
Зеленский и Высокий представитель ЕС общались преимущественно о ситуации на Донбассе. Кроме того, они обсудили возможность создания дополнительной переговорной площадки по деоккупации Крыма.