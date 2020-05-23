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Из Турции по морю отправили домой 38 украинцев

Из Турции по морю отправили домой 38 украинцев (4 новости)

«Из Турции в Черноморск Одесской области возвращаются 38 граждан Украины»

Еще 38 украинцев возвращаются на Родину в период карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле в Twitter.

"38 граждан Украины, 2 из которых прибыли в Стамбул утром с ПАР, усилиями нашего ГКУ доставлены только что в порт Карасу. Это уже 8-й рейс на Черноморск, которым наши соотечественники возвращаются на Родину в период карантина. Желаем спокойного возвращения домой! Будем все здоровы!", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украину из Китая возвращаются 75 украинцев, а также граждане нескольких иностранных государств. В Министерстве иностранных дел отметили, что это последний специальный чартер по маршруту Китай – Украина, который предназначен для вывоза граждан, сообщили в пресс-службе ведомства и показали фото.

Ранее самолетами из Германии, Нидерландов, Египта и Великобритании прибыли еще около 700 граждан Украины.

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Украинская правда Украинская правда  ·  24.05.20, 01:49 Из Турции в Черноморск Одесской области возвращаются 38 граждан Украины.
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