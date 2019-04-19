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· Кандидат в президенты · Заместитель
Из-за дебатов на въезде в Киев возник транспортный коллапс – МВД

Из-за дебатов на въезде в Киев возник транспортный коллапс – МВД (12 новостей)

«На масштабное мероприятие везут людей со всей страны»

Людей свозят со всей страны, заявили в МВД На въезде в Киев сложная транспортная ситуация из-за ввоза граждан на дебаты кандидатов в президенты Украины. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой. "В связи с проведением дебатов между кандидатами на пост президента на НСК "Олимпийский" на въезде в столицу наблюдается сложная транспортная ситуация, людей привозят со всей страны", - сказал Яровый. Он добавил, что полицейские работают над ее решением. Водителей призвали относиться с пониманием. В МВД отметили, что ожидается, что на НСК "Олимпийский" будут присутствовать около 60 тыс. человек. Безопасность мероприятия будут обеспечивать 10 тыс. правоохранителей. Как сообщали "Комментарии", во время проведения дебатов, которые состоятся 19 апреля на НСК "Олимпийский", на территории будут дежурить 477 спасателей и около 97 машин. Спасатели продолжат нести службу в усиленном режиме до 9 утра 22 апреля. Всего привлекут около 39 тыс. человек и более 2300 единиц техники включая резерв.

Обновлено в 18:22 В МВД ожидают, что на НСК "Олимпийский" будут присутствовать около 60 тысяч человек.

Обновлено в 18:36 Сейчас ситуация с пробками на дорогах оценивается в 8 баллов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Из-за дебатов на въезде в Киев возник транспортный коллапс – МВД»
Фото Дебаты на "Олимпийском" вызвали транспортный коллапс на въездах в Киев
Фото В Киев на въезде транспортный коллапс, людей везут со всей страны
Фото В Киеве возник транспортный коллапс
Фото На въезде в Киев наблюдается сложная транспортная ситуация в связи с дебатами кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" – МВД
Фото Транспортный коллапс в Киеве: с десяток улиц в центре столицы будут перекрыты до 22.00
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Украинская правда Украинская правда  ·  19.04.19, 16:43 Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что полиция пытается справиться со сложной транспортной ситуацией на въезде в Киев, которая возникла из-за большого количества людей, прибывающих…
Капитал Капитал  ·  19.04.19, 17:12 Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что полиция пытается справиться со сложной транспортной ситуацией на въезде в Киев, которая возникла из-за большого количества…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.04.19, 17:17 В Министерстве внутренних дел заявляют, что правоохранители пытаются справиться со сложной транспортной ситуацией на въезде в Киев, которая возникла из-за большого количества людей, прибывающих на дебаты…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  19.04.19, 17:31 На масштабное мероприятие везут людей со всей страны.
Газета День Газета День  ·  19.04.19, 17:54 Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что полиция пытается справиться со сложной транспортной ситуацией на въезде в Киев, которая возникла из-за большого количества людей, прибывающих…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  19.04.19, 17:58 Подразделения МВД работают над решением сложной транспортной ситуации на въезде в Киев.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  19.04.19, 18:17 В Киеве в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийский" возникла сложная транспортная ситуация. В частности, движение затруднено на въезде в город, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  19.04.19, 18:20 На въезде в Киев наблюдается сложная транспортная ситуация в связи с прибытием людей на дебаты кандидатов в президенты Украины на НСК "Олимпийский", сообщает департамент коммуникации МВД Украины.
MIGnews MIGnews  ·  19.04.19, 18:22 В МВД ожидают, что на НСК "Олимпийский" будут присутствовать около 60 тысяч человек.
Униан Униан  ·  19.04.19, 18:36 Сейчас ситуация с пробками на дорогах оценивается в 8 баллов.
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