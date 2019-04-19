Из-за дебатов на въезде в Киев возник транспортный коллапс – МВД

Людей свозят со всей страны, заявили в МВД На въезде в Киев сложная транспортная ситуация из-за ввоза граждан на дебаты кандидатов в президенты Украины. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой. "В связи с проведением дебатов между кандидатами на пост президента на НСК "Олимпийский" на въезде в столицу наблюдается сложная транспортная ситуация, людей привозят со всей страны", - сказал Яровый. Он добавил, что полицейские работают над ее решением. Водителей призвали относиться с пониманием. В МВД отметили, что ожидается, что на НСК "Олимпийский" будут присутствовать около 60 тыс. человек. Безопасность мероприятия будут обеспечивать 10 тыс. правоохранителей. Как сообщали "Комментарии", во время проведения дебатов, которые состоятся 19 апреля на НСК "Олимпийский", на территории будут дежурить 477 спасателей и около 97 машин. Спасатели продолжат нести службу в усиленном режиме до 9 утра 22 апреля. Всего привлекут около 39 тыс. человек и более 2300 единиц техники включая резерв.

Обновлено в 18:22 В МВД ожидают, что на НСК "Олимпийский" будут присутствовать около 60 тысяч человек.

Обновлено в 18:36 Сейчас ситуация с пробками на дорогах оценивается в 8 баллов.