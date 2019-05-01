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Экономика и финансы
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 20:09
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Из-за долгов населения Ровно отключили от горячей воды

Из-за долгов населения Ровно отключили от горячей воды (6 новостей)

«В среду, 1 мая, горячая вода была отключена у всех жителей Ровно из-за огромных задолженностей по услуге. Об этом сообщает…»

Рівнетеплоенерго предупредило жителей Ровно об отключении в городе горячего водоснабжения. Об этом говорится в Facebook Рівнетеплоенерго.

На предприятии утверждают, что вынуждены пойти на такой шаг из-за долгов потребителей и роста цены на газ.

"Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии из-за ваших долгов за потребленные услуги, а также из-за неожиданного повышения цены на газ со стороны НАК Нафтогаз 15% для теплоснабжающих предприятий с 1 мая, с сегодняшнего дня, после многочисленных предупреждений, централизованное горячее водоснабжение в городе прекращено", - говорится в сообщении.

В Рівнетеплоенерго отметили, что исключение составляют потребители, которые получают горячую воду от котельных. "Это единственная пока возможность продолжать подогрев воды в межотопительный период", - утверждают на предприятии.

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Возобновление горячего водоснабжения всего города будет восстановлено "при положительной динамике оплаты за полученные услуги, а также после перевода необходимого количества котельных на твердое топливо", говорится в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице этим летом не будет длительного отключения горячей воды, как этом было в 2018 году.

Обновлено в 18:06 "Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии из-за ваших долгов за потребленные услуги, а также из-за неожиданного повышения цены на газ со стороны НАК "Нафтогаз" на 15% для теплоснабжающих предприятий с 1 мая, с сегодняшнего дня, после многочисленных предупреждений, централизованное горячее…

Обновлено в 20:09 В Ровно из-за долгов населения со среды, 1 мая, прекратили централизованное горячее водоснабжение. Об этом...

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MIGnews MIGnews  ·  01.05.19, 16:37 В среду, 1 мая, горячая вода была отключена у всех жителей Ровно из-за огромных задолженностей по услуге. Об этом сообщает ООО "Ривнетеплоэнерго" на странице в Facebook.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  01.05.19, 17:14 ООО "Ривнетеплоэнерго" отключило с 1 мая централизованное горячее водоснабжение в городе из-за задолженности потребителей. Об этом говорится в сообщении предприятия в соцсети Facebook, передают Українські…
УНН УНН  ·  01.05.19, 17:29 Из-за долгов населения всего города Ровно отключили от горячего водоснабжения. Об этом сообщил ООО "Ровнотеплоенерго" в Facebook."Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии из-за ваших долгов…
Канал 112 Канал 112  ·  01.05.19, 18:06 В Ровно из-за долгов населения со среды, 1 мая, прекратили горячее водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Ривнетеплоэнерго" в Facebook. "Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Хвиля Хвиля  ·  01.05.19, 20:09 В Ровно из-за долгов населения со среды, 1 мая, прекратили централизованное горячее водоснабжение. Об этом... Сообщение В Ровно отключена горячая вода из-за долгов появились сначала на ХВИЛЯ.
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