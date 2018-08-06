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Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет более 4 миллиардов евро – СМИ

Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет более 4 миллиардов евро – СМИ (4 новости)

«Из-за коррупции на таможне Украина теряет ежегодно более 4 миллиардов евро. Об этом говорится в расследовании издания Süddeutsche Zeitung»

Из-за коррупции на таможне Украина теряет ежегодно более 4 миллиардов евро. Об этом говорится в расследовании издания Süddeutsche Zeitung, опубликованном 6 августа, передает DW. "Это больше одной десятой всей доходной части бюджета и в 2 раза больше той суммы, которую Украина в 2018 году хочет получить от Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка", - говорится в расследовании. Süddeutsche Zeitung, опираясь на документы, таможенные и транспортные накладные, описывает махинации, применяемые для ухода от пошлин. Ввозимые в страну товары в процессе таможенной регистрации меняют маркировку, к примеру, зонтики превращаются в щетки или зеркала - и только на одной партии груза государство теряет тысячи евро. В махинациях на таможне, по данным немецкого издания, участвуют сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ. Для нелегальных сделок образуются новые фирмы, которые контролируют люди из окружения сотрудников таможни, прокуратуры и офицеров полиции. Согласно результатам проведенного PricewaterhouseCoopers опроса, в 2018 году со случаями коррупции и взяточничества столкнулись 73% украинских компаний - в сравнении с 56% респондентами в 2016 году. При этом в мире это показатель в среднем составляет 25%. Треть опрошенных компаний в Украине заявили, что в последние два года получали предложения дать взятку. В целом, почти половина респондентов считает, что имела дело с экономическими преступлениями - на 5% больше, чем два года назад. По данным PwC, самыми распространенными из таких преступлений в Украине остаются, наряду с коррупцией и взятками, незаконное присвоение активов (62% в 2016 году, 46% - в 2018 году) и мошенничество в сфере закупок (25% и 33%).

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Голос.UA Голос.UA  ·  06.08.18, 08:48 Из-за процветающей на таможне коррупции Украина ежегодно теряет более 4 миллиардов евро. Об этом сообщает DW. Так, об этом говорится в расследовании издания Süddeutsche Zeitung, опубликованном в понедельник,…
Finance Finance  ·  06.08.18, 10:00 Из-за коррупции на таможне Украина теряет ежегодно более 4 миллиардов евро. Об этом говорится в расследовании издания Süddeutsche Zeitung.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  06.08.18, 13:01 Из-за коррупции на таможне Украина теряет ежегодно более 4 миллиардов евро. Это больше одной десятой всей доходной части бюджета и в 2 раза больше той суммы, которую Украина в 2018 году хочет получить…
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