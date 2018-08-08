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Из-за скандалов с Джонни Деппом сняли фильм с проката

Из-за скандалов с Джонни Деппом сняли фильм с проката (4 новости)

«Премьера ленты должна была состояться 7 сентября 2018 года»

Премьеру фильма "Город лжи" с участием американского актера Джонни Деппа отменили за месяц до намеченной даты выхода в прокат. Об этом пишет американский журнал Variety.

Как отмечается, премьера в кинотеатрах была запланирована на 7 сентября 2018 года, однако теперь дата выхода фильма в прокат оказалась перенесена на неопределенный срок.

По имеющимся данным, в фильме "Город лжи" рассказывается о расследовании полицейскими убийств рэперов Тупака Шакура и Бигги Смоллза. Кинокартина основана на книге "Лабиринт", написанной бывшим детективом полиции Расселом Пулом.

ФОТО К НОВОСТИ: «Из-за скандалов с Джонни Деппом сняли фильм с проката»
Фото Фильм "Город лжи" с Джонни Деппом сняли с проката
Фото Из-за скандалов с Джонни Деппом сняли фильм с проката
Фото Премьера фильма "Город лжи" с Джонни Деппом отменена
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  08.08.18, 09:15 Компания Global Road Entertainment убрала из графика кинопремьер триллер "Город лжи" с Джонни Деппом без объяснения причин. Однако, как предположили журналисты, отмена связана с ухудшившейся репутацией…
Телеграф Телеграф  ·  08.08.18, 09:59 Премьера ленты должна была состояться 7 сентября 2018 года.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  08.08.18, 10:56 Кинокомпания Global Road Entertainment отменила премьеру фильма "Город лжи", главную роль в которой сыграл актер Джонни Депп. Об этом решении стало известно за месяц до выхода фильма на экраны, которая…
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Из-за скандалов с Джонни Деппом сняли фильм с проката

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