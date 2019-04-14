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Из-за торнадо в штате Техас погибли двое детей и по меньшей мере 10 человек пострадали

Из-за торнадо в штате Техас погибли двое детей и по меньшей мере 10 человек пострадали (4 новости)

«В субботу, 14 апреля, В Техасе по меньшей мере два ребенка погибли, около десятка человек пострадали в результате торнадо, который…»

В результате урагана торнадо, который обрушился на город Франклин в восточном Техасе, семеро человек пострадали. Об этом сообщает Reuters.

"Городу Франклин был нанесен серьезный ущерб в результате штормов”, - заявил офис шерифа округа Робертсон в предупреждении через интернет.

При этом он посоветовал всем жителям Франклина, оторванным от их домов, обращаться в Первую баптистскую церковь.

По данным USA Today, по крайней мере одна женщина, которую вытащили из обломков ее передвижного дома, получила опасные для жизни травмы, когда ударил смерч.

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Местная телевизионная станция KWTX-TV сообщила, что по меньшей мере два мобильных дома были повреждены торнадо, машины перевернуты, а линии электропередачи отключены, в результате чего многие из 1500 жителей города остались без электричества.

В близлежащих населенных пунктах были зарегистрированы перебои в подаче электроэнергии, грозы пронеслись по штату и обрушились на юг США.Франклин находится примерно в 65 милях (105 км) к юго-востоку от Уэйко, штат Техас. В субботу Национальная метеорологическая служба обнародовала предупреждения о повышенном риске суровой погоды в некоторых частях Техаса, Луизианы, южного Арканзаса, Миссисипи и западной Алабамы.

В марте в результате разрушительных торнадо в американском штате Алабама число погибших достигло 22 человек.

В результате торнадо в американском штате Иллинойс в декабре 2018 года пострадали 22 человека.

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MIGnews MIGnews  ·  14.04.19, 09:57 В субботу, 14 апреля, В Техасе по меньшей мере два ребенка погибли, около десятка человек пострадали в результате торнадо, который обрушился на небольшой город Франклин.
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