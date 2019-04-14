Из-за торнадо в штате Техас погибли двое детей и по меньшей мере 10 человек пострадали

В результате урагана торнадо, который обрушился на город Франклин в восточном Техасе, семеро человек пострадали. Об этом сообщает Reuters.
"Городу Франклин был нанесен серьезный ущерб в результате штормов”, - заявил офис шерифа округа Робертсон в предупреждении через интернет.
При этом он посоветовал всем жителям Франклина, оторванным от их домов, обращаться в Первую баптистскую церковь.
По данным USA Today, по крайней мере одна женщина, которую вытащили из обломков ее передвижного дома, получила опасные для жизни травмы, когда ударил смерч.
Местная телевизионная станция KWTX-TV сообщила, что по меньшей мере два мобильных дома были повреждены торнадо, машины перевернуты, а линии электропередачи отключены, в результате чего многие из 1500 жителей города остались без электричества.
В близлежащих населенных пунктах были зарегистрированы перебои в подаче электроэнергии, грозы пронеслись по штату и обрушились на юг США.Франклин находится примерно в 65 милях (105 км) к юго-востоку от Уэйко, штат Техас. В субботу Национальная метеорологическая служба обнародовала предупреждения о повышенном риске суровой погоды в некоторых частях Техаса, Луизианы, южного Арканзаса, Миссисипи и западной Алабамы.
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В марте в результате разрушительных торнадо в американском штате Алабама число погибших достигло 22 человек.
В результате торнадо в американском штате Иллинойс в декабре 2018 года пострадали 22 человека.