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Из-за трагедии с Ан-26 Кабмин соберется сегодня на внеочередное заседание (5 новостей) «26 сентября под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится внеочередное заседание»

Сегодня, 26 сентября, состоится внеочередное заседание Кабинета Министров под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Заседание Кабмина начнется в 12:30.

Ранее президент Владимир Зеленский пообещал, что семьям погибших и пострадавших в крушения самолета ВСУ на Харьковщине будет оказана помощь.

"Обязательно будет. Сейчас премьер готовит заседание Кабмина, на котором и должен поднять эти вопросы", - заверил президент.

На месте падения самолета АН-26 под Чугуевом, что в Харьковской области, продолжаются поисково-спасательные работы. Территорию вокруг места авиакатастрофы оцеплен. Там работают правоохранители и судмедэксперты.