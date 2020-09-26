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Из-за трагедии с Ан-26 Кабмин соберется сегодня на внеочередное заседание

Из-за трагедии с Ан-26 Кабмин соберется сегодня на внеочередное заседание (5 новостей)

«26 сентября под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится внеочередное заседание»

Сегодня, 26 сентября, состоится внеочередное заседание Кабинета Министров под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Заседание Кабмина начнется в 12:30.

Ранее президент Владимир Зеленский пообещал, что семьям погибших и пострадавших в крушения самолета ВСУ на Харьковщине будет оказана помощь.

"Обязательно будет. Сейчас премьер готовит заседание Кабмина, на котором и должен поднять эти вопросы", - заверил президент.

На месте падения самолета АН-26 под Чугуевом, что в Харьковской области, продолжаются поисково-спасательные работы. Территорию вокруг места авиакатастрофы оцеплен. Там работают правоохранители и судмедэксперты.

ФОТО К НОВОСТИ: «Из-за трагедии с Ан-26 Кабмин соберется сегодня на внеочередное заседание»
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Фото Кабмин сегодня соберется на внеочередное заседание
Фото Шмыгаль собирает внеочередное заседание Кабмина
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УНН УНН  ·  26.09.20, 11:51 "26 сентября под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится внеочередное заседание
Страна.ua Страна.ua  ·  26.09.20, 12:18 ...
Главком Главком  ·  26.09.20, 12:19 26 вересня під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться позачергове засідання Кабміну
Новый Регион Новый Регион  ·  26.09.20, 12:26 Кабинет Министров Украины сегодня проведет внеочередное заседание в связи с авиакатастрофой, произошедшей под Харьковом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на «Правительственный портал». «26 сентября
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