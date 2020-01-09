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Из-за запуска "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится на 15 млрд кубометров, - Макогон

Из-за запуска "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится на 15 млрд кубометров, - Макогон (7 новостей)

«Глава ООО Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон рассчитывает, что тестовые поставки газа в Украину по Трансбалканскому газопроводу начнутся…»

В результате запуска газпровода "Турецкий поток" из России в Турцию снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд кубических метров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook исполнительного директора компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона.

Транзит газа через Украину в балканском направления с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы.

"К сожалению, мы не смогли его (Турецкий поток – ред.) остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направления с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину", написал Макогон.

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Как сообщил топ-менеджер "Оператор ГТС Украины", на базе Трансбалканского газопровода Украина добилась создания нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объёме до 15,8 млн м3 в сутки

"Мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объёме до 15,8 млн м3 в сутки. Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе", резюмировал Макогон.

ФОТО К НОВОСТИ: «Из-за запуска "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится на 15 млрд кубометров, - Макогон»
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РБК Украина РБК Украина  ·  09.01.20, 09:03 В связи с запуском "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит около 15 млрд куб. м. Об этом глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон написал на своей странице…
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РБК Украина РБК Украина  ·  09.01.20, 09:49 Заявки на транзит газа через Украину выполняются в полном объеме. Об этом глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook.Макогон отметил, что Украина постепенно…
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Главред Главред  ·  09.01.20, 09:57 Транзит газа через Украину в текущем году составит около 15 млрд куб. м. По словам главы компании Оператор ГТС Украины Сергея Макогона, причиной этому является запуск российского газопровода Турецкий…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.01.20, 10:31 Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон рассчитывает, что тестовые поставки газа в Украину по Трансбалканскому газопроводу начнутся уже в январе.
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