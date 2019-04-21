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Гордон Гордон · · Обновлено в 19:21
· Область · Донецкая область
Избирательный участок в прифронтовом Лебединском открыли

Избирательный участок в прифронтовом Лебединском открыли (5 новостей)

«Заграничный избирательный участок № 900091 в Сан-Франциско начал свою работу»

Избирательный участок в поселке Лебединское Донецкой области был единственным в Украине, который не открылся утром, отметила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.По состоянию на 16.00 в поселке Лебединское Донецкой области начал работать избирательный участок, который не смог открыться утром. Об этом в Facebook сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Избирательный участок №140379 открыт. Утром 21 апреля участок в селе Лебединское в Донецкой области стал единственным по всей Украине, который не открылся. Причин этому несколько. Но все же основная участок находится упор к линии разграничения", написала она.

Слипачук подчеркнула, что состав избирательно участка удалось сформировать.

"По состоянию на 16:00 он открыт, и желающие из числа 194 граждане Украины, которые включены в избирательный список, могут прийти и проголосовать", заявила она.

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21 апреля в Украине проходит второй тур выборов президента. На пост главы государства претендуют Владимир Зеленский и Петр Порошенко. "ГОРДОН" ведет текстовую трансляцию основных событий, связанных с процессом голосования и подсчетом голосов.

Обновлено в 19:12 «Причин этому несколько. Но все же основная - участок находится упор к линии разграничения», - написала она в Facebook.

Обновлено в 19:21 Заграничный избирательный участок № 900091 в Сан-Франциско начал свою работу.

ФОТО К НОВОСТИ: «Избирательный участок в прифронтовом Лебединском открыли»
Фото Избирательный участок в прифронтовом Лебединском открыли
Фото В Донецкой области начал работать избирательный участок, который не смог открыться утром - глава ЦВК
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Униан Униан  ·  21.04.19, 19:21 Заграничный избирательный участок № 900091 в Сан-Франциско начал свою работу.
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