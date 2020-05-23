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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 19:25
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Избрание меры пресечения для житомирского стрелка: что происходит в суде

Избрание меры пресечения для житомирского стрелка: что происходит в суде (5 новостей)

«Мужчину подозревают в убийстве семи человек»

58-летнего Анатолия Захаренко с Новоселицы Попильнянского района на Житомирщине, которого подозревают в убийстве семи человек, арестовали без права на залог.

Под стражей он будет до 20 июля. Такое решение вынес Королевский суд Житомира 23 мая.

Защита просила для подозреваемого круглосуточного домашнего ареста, так как он имеет инвалидность, а также не убегал с места расстрела. Прокурор и следователь настаивали на содержании под стражей сроком на 60 суток без внесения залога.

Следует заметить, что во время заседания подозреваемый был в бронежилете и шлеме. В зале суда родственников ни со стороны подозреваемого, ни со стороны пострадавших не находилось.

Стрельба произошла 22 мая, около 1:00, возле частного пруда, владельцем которого является Анатолий Захаренко. Среди семи погибших - трое нацгвардийцев. В полиции Житомирщины не исключают, что причиной трагедии мог стать алкоголь, который подозреваемый употреблял вместе с отдыхающими.

Обновлено в 19:10 Под стражей он будет до 20 июля. Такое решение вынес Королевский суд Житомира 23 мая.

Обновлено в 19:25 Если его вина будет доказана, мужчина может провести 15 лет в тюрьме

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Фото Избрание меры пресечения для житомирского стрелка: что происходит в суде
Фото Расстрел АТОшников на пруду: суд избрал меру пресечения житомирскому стрелку
Фото Суд избрал меру пресечения житомирском стрелку
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Страна.ua Страна.ua  ·  23.05.20, 13:38 ...
ТСН ТСН  ·  23.05.20, 18:56 Мужчину подозревают в убийстве семи человек.
Факты Факты  ·  23.05.20, 19:25 Если его вина будет доказана, мужчина может провести 15 лет в тюрьме
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