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Общество
Facenews Facenews · · Обновлено в 23:04
Изгнать демона Путина: якутский шаман вновь готовится в поход на Кремль

Изгнать демона Путина: якутский шаман вновь готовится в поход на Кремль (7 новостей)

«Габышев заявил, что это его крест»

Александр Габышев обещает отправиться в путь в марте.

Он призвал своих сторонников присоединиться к маршу.Якутский шаман Александр Габышев намерен совершить еще один поход на Москву, чтобы изгнать президента РФ Владимира Путина. Шаман и его сторонники планируют отправиться в путь из Якутска в марте, сообщил Габышев в видеоролике, опубликованном в YouTube 12 января.По словам шамана, его не остановят никакие судебные решения, поскольку он подчиняется только богу. "Он сказал в марте, значит, в марте", - заявил Габышев, но точной даты не назвал. Он призвал всех желающих россиян присоединиться к его походу. Весной 2019 года Александр Габышев вышел пешком из Якутска в Москву, чтобы в 2021 году "изгнать Путина". Из 8000 километров ему удалось пройти около 3000 км. 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области Габышева задержали по подозрению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Его поместили в психоневрологический диспансер и 3 октября признали невменяемым, но позже выпустили. Следствие так и не предъявило Александру Габышеву никаких обвинений, а в начале декабря с него сняли подписку о невыезде. В ФСБ с шамана взяли обязательство являться к следователю по необходимости. 8 декабря прошлого года Габышев возобновил поход в Москву. Два дня спустя его снова задержали. Габышева и двух его сторонников оштрафовали на 1000 рублей за "неповиновение сотрудникам полиции". Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

Обновлено в 23:04 Якутский шаман Александр Габышев решил возобновить свой поход на Москву в марте

ФОТО К НОВОСТИ: «Изгнать демона Путина: якутский шаман вновь готовится в поход на Кремль»
Фото Изгнать демона Путина: якутский шаман вновь готовится в поход на Кремль
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Обозреватель Обозреватель  ·  13.01.20, 20:00 Габышев заявил, что это "его крест"
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  13.01.20, 23:04 Якутский шаман Александр Габышев решил возобновить свой поход на Москву в марте
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