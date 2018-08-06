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Измена мужа Ани Лорак: отец певицы прокомментировал скандал

Измена мужа Ани Лорак: отец певицы прокомментировал скандал (5 новостей)

«Мирослав Куек заверил, что в личной жизни дочери все в порядке»

Отец украинской певицы Ани Лорак, которая ведет активную гастрольную деятельность в РФ, прокомментировал информацию об измене мужа звезды. Об этом он рассказал изданию "СтарХит".

Мирослав Иванович отметил, что якобы то, что Мурат Налчаджиоглу изменяет его дочери – это слухи, которые рушат их семью.

"Все у них с Муратом нормально, они вместе. Не понимаю, зачем так преувеличивать все? Как противно рушить семью!" - прокомментировал Мирослав.

Однако отец Ани Лорак отметил, что скандальное видео, на котором Мурат запечатлен с юной особой, не видел.

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В окружении пары поговаривают, что Мурата не впервые застают с другими девушками на тусовках.

"Мы здесь всегда видим Мурата либо одного, либо в компании друзей. У Ани, наверное, другие представления об отдыхе. Знакомы мы давно, он порядочный, любит свою семью. Но не отрицаю, что каждый мужчина может попасть в такую ситуацию, если перед ним будет назойливо вертеться дама. Такова наша натура", - рассказал диджей караоке-клуба, где заметили Мурата.

Сама же Ани Лорак пока никак не прокомментировала эту информацию.

Кстати, Ани Лорак впервые появилась на публике после измены мужа.

Следует напомнить, что в сети появились новые подробности о личной жизни опальной украинской певицы Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) и ее мужа, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Журналисты узнали, что Мурат неоднократно изменяет своей супруге.

Также мы рассказывали, что после измены супруга Ани Лорак внезапно пропала из соцсетей.

Diva Ани Лорак

ФОТО К НОВОСТИ: «Измена мужа Ани Лорак: отец певицы прокомментировал скандал»
Фото "Противно рушить семью": отец Ани Лорак прокомментировал "похождения" мужа звезды
Фото Все у них с Муратом нормально. Отец Ани Лорак прокомментировал измену ее мужа
Фото Отец Ани Лорак прокомментировал скандал с изменой мужа певицы
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.08.18, 10:47 Сеть взбудоражило видео, на котором видно, как муж певицы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиолу, развлекается в ночном клубе с другой женщиной. Такую измену прокомментировал отец артистки Мирослав Куек.…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  06.08.18, 12:59 Мирослав Куек прокомментировал слухи о якобы измене Мурата Налчаджиоглу певице.
Новое Время Новое Время  ·  06.08.18, 13:04 Отец украинской певицы Ани Лорак прокомментировал измену ее супруга, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу.
ТСН ТСН  ·  06.08.18, 13:16 Мирослав Куек заверил, что в личной жизни дочери все в порядке.
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