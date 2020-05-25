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Изнасилование в отделении: стали известны имена подозреваемых полицейских

Изнасилование в отделении: стали известны имена подозреваемых полицейских (3 новости)

«Правоохранители назвали имена подозреваемых полицейских, которые в городе Кагарлык Киевской области избили и изнасиловали задержанную женщину»

Оперуполномоченный одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции в Киевской области по факту изнасиловал и пытал в своем кабинете женщину, которую вызвал в качестве свидетеля. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля - надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Кроме этого, правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который у это время находился в помещении отделения полиции. Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и нос...

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Украинская правда Украинская правда  ·  25.05.20, 17:16 Правоохранители назвали имена подозреваемых полицейских, которые в городе Кагарлык Киевской области избили и изнасиловали задержанную женщину.
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