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Изнасилование женщины в Кагарлыке: Геращенко прокомментировал возможность отставки Авакова

Изнасилование женщины в Кагарлыке: Геращенко прокомментировал возможность отставки Авакова (4 новости)

«Кагарлицкие полицейские пытали и изнасиловали девушку»

Заместитель главы МВД Антон Геращенко прокомментировал возможность отставки министра внутренних дел Арсена Авакова из-за изнасилования полицейскими девушки в Киевской области. Он считает, что в этой ситуации решение не обосновано.

Геращенко это рассказал в эфире "Сниданка с 1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Он считает, что в Украине строят такую правоохранительную систему, которая реагирует на подобные события, а не скрывает.

"Я считаю, что в этой ситуации решение не обосновано. Потому что мы строим систему, при которой она реагирует на подобные события. Еще раз подчеркну: до Майдана подобные действия скрывали. У нас же позиция - и это как раз результат работы министра внутренних дел - у нас полная нетерпимость к пыткам и насилию. Мгновенная реакция на то, чтобы привлекать к ответственности таких людей", - заявил он.

ФОТО К НОВОСТИ: «Изнасилование женщины в Кагарлыке: Геращенко прокомментировал возможность отставки Авакова»
Фото Геращенко прокомментировал возможность отставки Авакова из-за событий в Кагарлыке
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ТСН ТСН  ·  26.05.20, 09:07 Кагарлицкие полицейские пытали и изнасиловали девушку.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.20, 09:35 Замглавы МВД Антон Геращенко прокомментировал возможность отставки главы ведомства Арсена Авакова из-за событий в Кагарлыке, где полицейские пытали и изнасиловали девушку.
ТСН ТСН  ·  26.05.20, 09:45 Геращенко считает, что реакция была "молниеносной".
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