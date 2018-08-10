Израиль и ХАМАС договорились о перемирии (4 новости) «Руководство Израиля и представители палестинского исламистского движения ХАМАС договорились с наступлением 10 августа начать перемирие»

Израиль и исламская группировка "ХАМАС, которое контролирует Сектор Газа, договорились о перемирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два палестинских официальных источника.

Отмечается, что соглашение о режиме прекращения огня было достигнуто в ходе переговоров, которые проводились при поддержке Египта. Перемирие вступает в силу в 23:45 по местному времени.

В то же время официальные источники Израиля пока не комментировали данную ситуацию. Израильская пресса сообщает, что такая информация начала появляться после того, как израильские силы обороны сообщили об уменьшении шансов проведения масштабной операции на территории сектора Газа.

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В Египте заявили, что они работают с противоборствующими сторонами для предотвращения эскалации конфликта в регионе. Каир поддерживает связь с обеими сторонами конфликта, чтобы восстановить спокойствие и не допустить вспышек насилия.