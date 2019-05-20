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Комментарии Комментарии · · Обновлено в 06:08
· Режим прекращения огня · Газ · Граница · Израиль
Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода

Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода (10 новостей)

«Также Израиль и сектор Газа договорились начать переговоры по вопросам электричества, контрольно-пропускных пунктов и здравоохранения»

Договоренность предполагает двустороннее прекращение огня на границе сектора Газа и еврейского государства Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о перемирии сроком на шесть месяцев. Об этом сообщает The Times of Israel. Договоренность предполагает двустороннее прекращение огня на границе сектора Газа и еврейского государства. ХАМАС взяло на себя обязательства "прекратить акции насилия вдоль ограждений, отделяющих сектор Газа от Израиля", запуск горящих воздушных шаров через границу и придерживаться вводимой по границе 300-метровой буферной зоны. Также палестинцы согласились прекратить поддержку "флотилий", направляющихся по морю к берегу Газы, которые нарушают морские границы Израиля. В свою очередь Израиль увеличил зону рыболовства у Газы до 15 морских миль, разрешил доступ в сектор сотрудникам программ ООН по обеспечению палестинцев работой, направление в анклав гуманитарных грузов. Также израильтяне заявили о готовности начать переговоры по вопросам, касающимся обеспечения сектора электричеством, пересечения границы, восстановления системы здравоохранения и других гуманитарных аспектов. Нынешнее соглашение было достигнуто при посредничестве и непосредственном участии представителей Египта и ООН. Как сообщали "Комментарии", Израиль включил Украину в список опасных для поездок стран. 

Обновлено в 03:04 Также Израиль и сектор Газа договорились начать переговоры по вопросам электричества, контрольно-пропускных пунктов и здравоохранения.

Обновлено в 06:08 Также израильские власти позволят ввозить медикаменты и другую помощь для палестинцев. Кроме того, Тель-Авив пообещал начать переговоры по поводу электричества, здравоохранения и контрольно-пропускных пунктов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода»
Фото Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода
Фото Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода
Фото В ХАМАС опровергли перемирие с Израилем – СМИ
Фото Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода
Фото Израиль и Хамас договорились о перемирии на полгода
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  20.05.19, 22:35 Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о перемирии сроком на шесть месяцев. Об этом сообщает The Times of Israel в понедельник, 20 мая. Договоренность предполагает двустороннее…
Facenews Facenews  ·  20.05.19, 23:00 Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о перемирии сроком на шесть месяцев. Об этом сообщает The Times of Israel в понедельник, 20 мая.Договоренность предполагает двустороннее…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  20.05.19, 23:57 Палестинское движение ХАМАС опровергло сообщения о перемирии с Израилем. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщило агентство , ссылаясь на заявление официального представителя ХАМАС в секторе Газа Фаузи…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  21.05.19, 00:25 Израильские власти заявили, что еврейское государство и палестинское движение ХАМАС, которые фактически контролирует блокированный сектор Газа, достигли соглашения о перемирии сроком на шесть месяцев.…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.05.19, 01:22 Израиль и палестинское военизированное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, договорились о перемирии на полгода, передает в понедельник израильская газета The Times of Israel.
РБК Украина РБК Украина  ·  21.05.19, 01:25 Израиль договорился с палестинским движением ХАМАС, контролирующим территорию сектора Газа о перемирии на полгода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильскую газету The Times of Israel.Соглашение…
Униан Униан  ·  21.05.19, 03:04 Также Израиль и сектор Газа договорились начать переговоры по вопросам электричества, контрольно-пропускных пунктов и здравоохранения.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  21.05.19, 06:08 Перемирие заключено сроком на полгода. Палестина обязалась прекратить беспорядки на границе Сектора Газы и Израиля, не использовать шары с зажигательной смесью и поддерживать буферную зону на 300 метров…
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