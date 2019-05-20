Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода

Договоренность предполагает двустороннее прекращение огня на границе сектора Газа и еврейского государства Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о перемирии сроком на шесть месяцев. Об этом сообщает The Times of Israel. Договоренность предполагает двустороннее прекращение огня на границе сектора Газа и еврейского государства. ХАМАС взяло на себя обязательства "прекратить акции насилия вдоль ограждений, отделяющих сектор Газа от Израиля", запуск горящих воздушных шаров через границу и придерживаться вводимой по границе 300-метровой буферной зоны. Также палестинцы согласились прекратить поддержку "флотилий", направляющихся по морю к берегу Газы, которые нарушают морские границы Израиля. В свою очередь Израиль увеличил зону рыболовства у Газы до 15 морских миль, разрешил доступ в сектор сотрудникам программ ООН по обеспечению палестинцев работой, направление в анклав гуманитарных грузов. Также израильтяне заявили о готовности начать переговоры по вопросам, касающимся обеспечения сектора электричеством, пересечения границы, восстановления системы здравоохранения и других гуманитарных аспектов. Нынешнее соглашение было достигнуто при посредничестве и непосредственном участии представителей Египта и ООН. Как сообщали "Комментарии", Израиль включил Украину в список опасных для поездок стран.

Обновлено в 03:04 Также Израиль и сектор Газа договорились начать переговоры по вопросам электричества, контрольно-пропускных пунктов и здравоохранения.

Обновлено в 06:08 Также израильские власти позволят ввозить медикаменты и другую помощь для палестинцев. Кроме того, Тель-Авив пообещал начать переговоры по поводу электричества, здравоохранения и контрольно-пропускных пунктов.