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Гордон Гордон · · Обновлено в 10:36
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Израиль и Палестина договорились о перемирии

Израиль и Палестина договорились о перемирии (12 новостей)

«Достигнуто соглашение о перемирии»

С 4.30 сегодняшнего дня вступило в силу соглашение о прекращении огня, достигнутое Израилем и Палестиной при посредничестве ООН, Катара и Египта. Обстрелов не было с 3.00, пишут израильские СМИ.Террористические палестинские организации ХАМАС и "Исламский джихад" сегодня ночью заявили, что соглашение о прекращении огня с Израилем достигнуто. Оно вступило в силу в 4.30. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Израиль не прокомментировал эту информацию, однако известно, что управление тылом сняло ограничения для жителей территории, граничащей с сектором Газа.

По данным издания Israel info, ночью самолеты военно-воздушных сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжали свои действия в районе секторе Газы. Пресс-секретарь ЦАХАЛ сегодня утром сообщил, что за ночь они атаковали около 30 объектов ХАМАС и "Исламского джихада".

С 3.00 обстрелов не было.

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Переговоры о прекращении огня проводились при посредничестве ООН, властей Египта и Катара.

4 мая был активирован противоракетный комплекс "Железный купол" в Израиле после того, как боевики ХАМАС начали выпускать ракеты по территории страны. Предупреждения об обстреле были, в частности, в Эшколе, Сдероте, Шаар а-Негеве, Реховоте, Ган-Явне, Ашдоде и Ашкелоне.

За 36 часов эскалации по израильской территории выпущено более 700 ракет, ЦАХАЛ нанес удары по 320 целям в секторе Газа. От взрывов ракет погибли четверо израильтян, в результате воздушных операций ЦАХАЛ убиты 24 палестинца, пишет Israel info.

Обновлено в 10:20 "Соглашение о прекращении огня начнет действовать в понедельник в 04:30 (время совпадает со временем по Киеву)", - сказано в сообщении.

Обновлено в 10:36 После очередного обострения ситуации в секторе Газа Израиль и палестинская сторона достигли нового соглашения о прекращении огня, перемирие начало действовать с утра 6 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские СМИ. Сообщается, что стороны при посредничестве Египта достигли нового соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу с 04:30 по местному времени. Также сообщается, что информацию о перемирии подтвердил телеканал ХАМАСа. Соглашение должно было начать действовать в полночь, однако палестинцы сделали еще один ракетный залп. Сирены прозвучали в Ашкелоне и в округах Сдот Негев, Шаар а-Негев и Эшколь. Также,

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