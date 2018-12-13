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Израиль раскритиковал решение Львовского облсовета о годе Бандеры

Израиль раскритиковал решение Львовского облсовета о годе Бандеры (3 новости)

«Израиль критикует недавнее решение Львовского областного совета относительно утверждения на региональном уровне 2019 года годом Степана Бандеры. Об этом заявил…»

Израиль резко раскритиковал решение Львовского облсовета об объявлении 2019 года годом Степана Бандеры. Об этом заявил посол Израиля в Украине Йоэль Лион, сообщает пресс-служба дипломатического ведомства на своей странице в Facebookв четверг, 13 декабря.

"Я был шокирован, услышав о решении Львовского областного совета провозгласить 2019 год – годом Степана Бандеры. Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно принимал участие в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией", – говорится в заявлении посла.

Йоэль Лион также призвал Украину не забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и "никоим образом не награждать их через почитание их исполнителей".

Ранее в Житомирской области объявили год Степана Бандеры. В честь 110-летия с дня рождения идеолога украинского национального движения запланировали ряд мероприятий.

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Также в Верховной Раде депутаты предложили вернуть Бандере звание Героя Украины.

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