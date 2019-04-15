Израильский политтехнолог открестился от сотрудничества с Порошенко

Политтехнолог Моше Клюгхафт заявил, что информация о его участии в предвыборной кампании действующего президента Украины Петра Порошенко является фейком. Об этом он сказал, отвечая на запрос Deutsche Welle. «Я занят в других странах», — отметил израильский консультант по технологиям предвыборной борьбы. Сообщается, что в своем ответе DW Клюгхафт не скрывает обиды за то, что в Украине его называют «черным политтехнологом». «Я стратегический консультант, а не черный пиарщик. Такое могут говорить только трусы», — заявил он.

Обновлено в 20:06 «Я занят в других странах», - сказал Клюгхафт, при этом выразив возмущение тем, что в Украине его называют «черным политтехнологом».

Обновлено в 22:24 "Я занят в других странах", ответил он.