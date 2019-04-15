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Израильский политтехнолог открестился от сотрудничества с Порошенко

Израильский политтехнолог открестился от сотрудничества с Порошенко (6 новостей)

«Израильский черный политтехнолог Моше Клюгхафт опроверг информацию о работе в предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко»

Политтехнолог Моше Клюгхафт заявил, что информация о его участии в предвыборной кампании действующего президента Украины Петра Порошенко является фейком. Об этом он сказал, отвечая на запрос Deutsche Welle. «Я занят в других странах», — отметил израильский консультант по технологиям предвыборной борьбы. Сообщается, что в своем ответе DW Клюгхафт не скрывает обиды за то, что в Украине его называют «черным политтехнологом». «Я стратегический консультант, а не черный пиарщик. Такое могут говорить только трусы», — заявил он.

Обновлено в 20:06 «Я занят в других странах», - сказал Клюгхафт, при этом выразив возмущение тем, что в Украине его называют «черным политтехнологом».

Обновлено в 22:24 "Я занят в других странах", ответил он.

ФОТО К НОВОСТИ: «Израильский политтехнолог открестился от сотрудничества с Порошенко»
Фото Израильский политтехнолог открестился от сотрудничества с Порошенко
Фото Израильский политтехнолог Клюгхафт отрицает работу на Порошенко
Фото Израильский политконсультант Клюгхафт назвал фейком информацию о работе на штаб Порошенко
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Украинская правда Украинская правда  ·  15.04.19, 17:11 Политтехнолог Моше Клюгхафт заявил, что информация о его участии в предвыборной кампании действующего президента Украины Петра Порошенко является фейком.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  15.04.19, 18:14 Политтехнолог Моше Клюгхафт, который якобы посоветовал президенту Петру Порошенко, сделать билборды с российским президентом Владимиром Путиным, не работает с Петром Алексеевичем. Об этом Моше Клюгхафт…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.04.19, 19:50 Израильский "черный" политтехнолог Моше Клюгхафт опроверг информацию о работе в предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко.
Главком Главком  ·  15.04.19, 20:06 Израильский политтехнолог Моше Клюгхафт заявил, что информация о его участии в предвыборной кампании действующего президента Украины Петра Порошенко является фейком. Об этом говорится в ответе на запрос…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  15.04.19, 22:24 Израильский политтехнолог Моше Клюгхафт заявил, что занят в других странах и не работает на избирательный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко.Израильский политтехнолог Моше…
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