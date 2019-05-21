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Спорт
Телеграф Телеграф · · Обновлено в 16:32
Известный бренд часов презентовал уникальную модель для Ломаченко: опубликовано фото

Известный бренд часов презентовал уникальную модель для Ломаченко: опубликовано фото (4 новости)

«Претентация состоялась в Каннах»

Василий Ломаченко получили уникальную модель часов.

Обновлено в 16:32 Претентация состоялась в Каннах.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  21.05.19, 11:22 Известный на весь мир бренд часов Christophe Claret презентовал специальную модель для одного из лучших боксеров современности, украинца Василия Ломаченко.
Факты Факты  ·  21.05.19, 11:45 Презентация прошла во французских Каннах
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  21.05.19, 16:32 Претентация состоялась в Каннах.
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Известный бренд часов презентовал уникальную модель для Ломаченко: опубликовано фото

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