Известный бренд часов презентовал уникальную модель для Ломаченко: опубликовано фото

Василий Ломаченко получили уникальную модель часов.
Обновлено в 16:32 Претентация состоялась в Каннах.
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