Известный российский рэпер погиб во время пожара в своей квартире (5 новостей) «Вместе с артистом в пожаре погибла его мать»

В жутком пожаре в Санкт-Петербурге погиб известный российский рэпер Роман Алексеев, более известный как Купер. На время смерти ему было 43 года. Еще одной жертвой пожара стала мама рэпера Людмила.

О смерти артиста сообщил коллега Романа Алексеева по группе Bad Balance Влад Валов. По его словам, трагедия произошла в пятницу, 23 мая. Тогда все российские СМИ писали о возгорании 2-комнатной квартиры в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Только впоследствии выяснилось, что две жертвы трагедии – это рэпер Роман Алексеев и его мама Людмила.

Сейчас правоохранители расследуют все детали дела. В то же время Влад Валов и его коллеги ожидают результаты судмедэкспертизы и надеются, что Роман Алексеев не был жертвой пожара.

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Купера больше нет... Купер — участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп артист, самый техничный рэп исполнитель и голос питерского андеграунда. За плечами Купера сольный альбом «ЙЯ», создание своего уникального рэп стиля и участие в бессмертном хите «Питер — Я Твой». 23 мая Купер (Роман Алексеев) сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. 25 мая состоится судмедэкспертиза. Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив... #купер #романалексеев #badbalance #badb #badballiance #100pro

Допис, поширений ШЕFF / Влад Валов (@sheff_badb) 24 Тра 2020 р. о 4:37 PDT

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