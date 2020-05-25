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Известный российский рэпер погиб во время пожара в своей квартире

Известный российский рэпер погиб во время пожара в своей квартире (5 новостей)

«Вместе с артистом в пожаре погибла его мать»

В жутком пожаре в Санкт-Петербурге погиб известный российский рэпер Роман Алексеев, более известный как Купер. На время смерти ему было 43 года. Еще одной жертвой пожара стала мама рэпера Людмила.

О смерти артиста сообщил коллега Романа Алексеева по группе Bad Balance Влад Валов. По его словам, трагедия произошла в пятницу, 23 мая. Тогда все российские СМИ писали о возгорании 2-комнатной квартиры в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Только впоследствии выяснилось, что две жертвы трагедии – это рэпер Роман Алексеев и его мама Людмила.

Сейчас правоохранители расследуют все детали дела. В то же время Влад Валов и его коллеги ожидают результаты судмедэкспертизы и надеются, что Роман Алексеев не был жертвой пожара.

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Купера больше нет... Купер — участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп артист, самый техничный рэп исполнитель и голос питерского андеграунда. За плечами Купера сольный альбом «ЙЯ», создание своего уникального рэп стиля и участие в бессмертном хите «Питер — Я Твой». 23 мая Купер (Роман Алексеев) сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. 25 мая состоится судмедэкспертиза. Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив... #купер #романалексеев #badbalance #badb #badballiance #100pro

Допис, поширений ШЕFF / Влад Валов (@sheff_badb) 24 Тра 2020 р. о 4:37 PDT

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ФОТО К НОВОСТИ: «Известный российский рэпер погиб во время пожара в своей квартире»
Фото Известный российский рэпер погиб во время пожара в своей квартире
Фото Участник российской группы Bad Balance сгорел в своей квартире во время пожара
Фото Известный российский рэпер и его мать погибли во время пожара
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  25.05.20, 09:42 Роман Алексеев стал жертвой пожара в Санкт-Петербурге.
Униан Униан  ·  25.05.20, 10:46 Вместе с артистом в пожаре погибла его мать.
Факты Факты  ·  25.05.20, 11:25 Рэперу было 43 года
Сегодня Сегодня  ·  25.05.20, 11:29 Известный российский рэпер, участник популярной в 90-е группы Bad Balance Роман Алексеев погиб во время пожара в Санкт-Петербурге. 43-летний артист и его родная мать Людмила сгорели в собственной квартире.
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