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Известный волонтер попала в серьезное ДТП под Франковском: фото и скандальные подробности (3 новости) «В субботу, 27 июля, известный украинский волонтер Евгения Серая попала в жесткое ДТП с участием пьяного водителя, в результате которого…»

В ночь на 27 июля авто волонтеры Евгении Серой попало в ДТП.

Травмированы три человека. Нетрезвый водитель, который устроил аварию, с места происшествия скрылся, передает "Украинская правда".

Серая сообщила, что в ее авто с двумя пассажирами въехал пьяный водитель. Он убежал вместе с пьяным пассажиром.

Трое человек получили травмы, один из них госпитализирован в Снятинскую районную больницу.

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Виновника аварий Евгения Фабинского разыскали и задержали. Он потерял права на месте происшествия. По результатам проверки на "Драгере" содержание алкоголя в его крови составляло 1,25 промилле.

"Неизвестный, управляя автомобилем Ford Mondeo, не выбрал безопасную скорость движения, проявил невнимательность в результате чего допустил столкновение с задней частью автомобиля марки Mersedes-Benz Sprinter, под управлением 20-летнего жителя Черновицкой область. После чего с места происшествия скрылся. В результате аварии водитель автомобиля Mersedes-Benz Spinter с полученными травмами доставлен в лечебное учреждение. Впоследствии в медучреждение обратилась и пассажирка данного автомобиля", - сообщили в полиции.

Утром 25 июля в Киеве в результате аварии на Набережном шоссе образовалась огромная пробка. Видео с места столкновения опубликовали на странице "Киев Оперативный".