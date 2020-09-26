Изъяты черные ящики разбившегося под Чугуевом Ан-26 (3 новости) «Специалистам уже удалось из-под обломков извлечь бортовые самописцы потерпевшего крушение самолета Ан-26. Их должны расшифровать в ближайшее время. Об этом…»

Обломки военного самолета Ан-26, упавшего в районе Чугуева Харьковской области, начали увозить с места катастрофы. Скоро специалисты приступят к расшифровке бортовых самописцев, сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.Из-под обломков самолета Ан-26, который упал в районе Чугуева Харьковской области, достали бортовые самописцы. Об этом вечером 26 сентября заявил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, сообщает "Укринформ".

"Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд минуту перед падением с управляющим полетами общался летчик, они обсуждали возможности посадки", сказал Кучер.

Он выразил надежду, что черные ящики в ближайшее время будут расшифрованы.

Доступа к самописцам не было, пока на месте крушения работали с телами погибших, говорили в Кабинете Министров.

Сейчас с места катастрофы уже забирают обломки самолета. Работает тяжелая техника, включая кран. Части самолета везут на терр...