  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. К 2030 году Земля может нагреться до уровня трех миллионов лет назад
Общество
Facenews Facenews ·
К 2030 году Земля может нагреться до уровня трех миллионов лет назад

К 2030 году Земля может нагреться до уровня трех миллионов лет назад (5 новостей)

«Три миллиона лет назад на Земле царил жаркий и сухой климат»

При нынешнем уровне выбросов CO₂ к 2150 году на планете будет царить климат, похожий на время появления первых млекопитающих 50 млн лет назад, указано в новом исследовании.Если уровень выбросов CO₂ не изменится, то к 2030 году климат Земли будет похож на тот, что существовал 3 млн лет назад.

К такому выводу пришли авторы исследования, результаты которого были опубликованы 10 декабря в журнале Национальной академии наук США (PNAS). Если выбросы углекислого газа не сократятся, в 2150 году на планете будут царить климатические условия, аналогичные ситуации 50 млн лет назад, когда на Земле появились первые млекопитающие, указано далее в статье. Изменения за крайне короткое время "Мы приближаемся к очень впечатляющим изменениям, которые произойдут за крайне короткое время", - заявил один из участников исследования, эксперт по климату Джек Уильямс из университета Висконсина в интервью AFP. Три миллиона лет назад на Земле царил жаркий и сухой климат. Центральная Америка находилась под водой, Гренландия не была покрыта льдом, а уровень моря был на 18 метров выше, чем сегодня. Вместе с тем, как указал Уильямс, Гренландия в следующем столетии еще не станет зеленой, а уровень моря не поднимется на 18 метров, поскольку скорость таяния ледников не столь высока. Однако, по его словам, вместе с потеплением планеты исчезнут многие виды живых организмов. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

ФОТО К НОВОСТИ: «К 2030 году Земля может нагреться до уровня трех миллионов лет назад»
Фото Земля скоро "вернется" на 3 миллиона лет назад
Фото Земля может нагреться до уровня трех миллионов лет назад
Фото Назад в будущее: к 2030 году климат Земли будет такой же, как и 3 миллиона лет назад – ученые
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  11.12.18, 15:52 Группа ученых из США и Великобритании пришла к выводу, что антропогенные выбросы парниковых газов к 2030 году "откатят" климат Земли на три миллиона лет назад, а к 2150 году - на 50 миллионов лет назад.…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.12.18, 17:36 Если уровень выбросов CO₂ не изменится, то к 2030 году климат Земли будет похож на тот, что существовал 3 млн лет назад. К такому выводу пришли авторы исследования, результаты которого были опубликованы…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  11.12.18, 18:32 Три миллиона лет назад на Земле царил жаркий и сухой климат.
Униан Униан  ·  11.12.18, 20:33 К 2150 году Земля может нагреться до уровня 50 миллионов лет назад.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
К 2030 году Земля может нагреться до уровня трех миллионов лет назад

К 2030 году Земля может нагреться до уровня трех миллионов…
Завтра киевское метро будет работать на час дольше, а одну станцию закроют

Завтра киевское метро будет работать на час дольше, а одну…
Столичный предприниматель заявил, что СБУ шантажирует застройщиков, требуя квартиры

Столичный предприниматель заявил, что СБУ шантажирует застройщиков, требуя квартиры
На Закарпатье лопнул нефтепровод &quot;Дружба&quot;, подозревают незаконную врезку

На Закарпатье лопнул нефтепровод "Дружба", подозревают незаконную врезку
&quot;Годзилла: Король монстров&quot;. Вышел второй трейлер фильма. Видео

"Годзилла: Король монстров". Вышел второй трейлер фильма. Видео
Кличко: В Киеве открыли мониторинговый центр, чтобы контролировать уборку улиц от снега

Кличко: В Киеве открыли мониторинговый центр, чтобы контролировать уборку улиц…
Потрогал за грудь: Потап озадачил необычным фото с Тиной Кароль

Потрогал за грудь: Потап озадачил необычным фото с Тиной Кароль
Снег, дождь и гололедица: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Снег, дождь и гололедица: синоптик рассказала о погоде в Украине…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Командир захваченных украинских кораблей отказался от дачи показаний россиянам

Командир захваченных украинских кораблей отказался от дачи показаний россиянам
&#039;&#039;Лучше в Кремль завезите&#039;&#039;: в России взбунтовались из-за &#039;&#039;оккупации&#039;&#039; Китаем

''Лучше в Кремль завезите'': в России взбунтовались из-за ''оккупации'' Китаем
Генсек НАТО Столтенберг проведет встречу с Порошенко

Генсек НАТО Столтенберг проведет встречу с Порошенко
Мурзин продолжит работу со сборной Украины по баскетболу в следующем году

Мурзин продолжит работу со сборной Украины по баскетболу в следующем…
Отбирают телефоны и еду: столицу Индии терроризируют тысячи макак

Отбирают телефоны и еду: столицу Индии терроризируют тысячи макак
В Страсбурге возле рождественской ярмарки произошла стрельба: есть погибший и пострадавшие

В Страсбурге возле рождественской ярмарки произошла стрельба: есть погибший и…
&amp;quot;Шальке&amp;quot; с Коноплянкой на последних минутах дожал &amp;quot;Локомотив&amp;quot; в Лиге чемпионов

"Шальке" с Коноплянкой на последних минутах дожал "Локомотив" в Лиге…
ТСН готовит спецвыпуск в день проведения объединительного собора Православной церкви

ТСН готовит спецвыпуск в день проведения объединительного собора Православной церкви
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.