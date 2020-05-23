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К ослаблению карантина не готовы 9 областей: в Минздраве назвали аутсайдеров

К ослаблению карантина не готовы 9 областей: в Минздраве назвали аутсайдеров (4 новости)

«На утро субботы, 23 мая, в Украине к ослаблению карантина не готовы 9 областей. Об этом свидетельствуют показатели эпидемической ситуации…»

Министерство здравоохранения Украины обновило таблицу готовности областей к следующему этапу ослабления карантина. Так, 9 областей по состоянию на сегодня не соответствуют критериям Минздрава.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным таблицы Минздрава, по состоянию на 23 мая ослаблять карантинные ограничения нельзя в Днепропетровской, Донецкой, Волынской, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

Отметим, для перехода к следующему этапу ослабления карантина областям необходимо соответствовать трем критериям: уровень заболеваемости, загруженность коек и охват тестирования.

ФОТО К НОВОСТИ: «К ослаблению карантина не готовы 9 областей: в Минздраве назвали аутсайдеров»
Фото К ослаблению карантина не готовы девять областей - Минздрав
Фото К ослаблению карантина не готовы 9 областей: список
Фото К ослаблению карантина не готовы 9 областей: в Минздраве назвали аутсайдеров
Фото К ослаблению карантина не готовы девять областей, - Минздрав
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  23.05.20, 13:14 Согласно показателям эпидемической ситуации, не могут смягчить ограничительные меры Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.
Главред Главред  ·  23.05.20, 13:52 На утро субботы, 23 мая, в Украине к ослаблению карантина не готовы 9 областей. Об этом свидетельствуют показатели эпидемической ситуации в регионах, размещенных на сайте Министерства здравоохранения.…
Канал 112 Канал 112  ·  23.05.20, 13:53
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