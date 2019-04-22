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Кабмин и "Нафтогаз" согласовали снижение регулируемой цены на газ в мае для населения и тепловиков на 3,5%

Кабмин и "Нафтогаз" согласовали снижение регулируемой цены на газ в мае для населения и тепловиков на 3,5% (3 новости)

«НАК «Нафтогаз» сумел договориться с правительством о снижении цены на газ для населения с 1 мая текущего года. Как сообщает…»

Также изменен механизм формирования цены Кабинет министров и НАК "Нафтогаз" согласовали снижение регулируемой цены на газ для бытовых потребителей в мае в 2019 года в 8247 грн за 1 тыс. куб. м.Подход к формированию цены был согласован на сегодняшнем заседании с участием премьер-министра Владимира Гройсмана и главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, передает пресс-служба НАК.Был утвержден новый механизм определения цены."Механизм предусматривает следующий подход к формированию цены, если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19.10.18 №867, цена для населения соответственно снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет более определенного правительством уровня, то цена для населения останется на этом уровне",- говорится в сообщении.Планируется что изменения в договора между "Нафтогазом" и контрагентами будут внесены в мае текущего года. Как сообщали "Комментарии", ранее "Нафтогаз" попросил правительство снизить цену на газ .

ФОТО К НОВОСТИ: «Кабмин и "Нафтогаз" согласовали снижение регулируемой цены на газ в мае для населения и тепловиков на 3,5%»
Фото Кабмин и "Нафтогаз" согласовали снижение регулируемой цены на газ в мае для населения и тепловиков на 3,5%
Фото Кабмин и "Нафтогаз" согласовали снижение цены на газ для населения
Фото Кабмин и Нафтогаз договорились о снижении цены на газ для населения с 1 мая
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.04.19, 19:35 Кабинет министров Украины и НАК "Нафтогаз Украины" согласовали снижение цены природного газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года на 3,5% – с 8,55 тыс. грн до 8,247 тыс. грн, сообщила…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  22.04.19, 19:57 НАК «Нафтогаз» сумел договориться с правительством о снижении цены на газ для населения с 1 мая текущего года. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный...
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