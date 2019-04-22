Кабмин и "Нафтогаз" согласовали снижение регулируемой цены на газ в мае для населения и тепловиков на 3,5% (3 новости) «НАК «Нафтогаз» сумел договориться с правительством о снижении цены на газ для населения с 1 мая текущего года. Как сообщает…»

Также изменен механизм формирования цены Кабинет министров и НАК "Нафтогаз" согласовали снижение регулируемой цены на газ для бытовых потребителей в мае в 2019 года в 8247 грн за 1 тыс. куб. м.Подход к формированию цены был согласован на сегодняшнем заседании с участием премьер-министра Владимира Гройсмана и главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, передает пресс-служба НАК.Был утвержден новый механизм определения цены."Механизм предусматривает следующий подход к формированию цены, если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19.10.18 №867, цена для населения соответственно снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет более определенного правительством уровня, то цена для населения останется на этом уровне",- говорится в сообщении.Планируется что изменения в договора между "Нафтогазом" и контрагентами будут внесены в мае текущего года. Как сообщали "Комментарии", ранее "Нафтогаз" попросил правительство снизить цену на газ .