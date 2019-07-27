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Политика
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Кабмин ликвидировал правительственный офис по евроинтеграции, но это не "зрада"

Кабмин ликвидировал правительственный офис по евроинтеграции, но это не "зрада" (3 новости)

«Речь идет не о ликвидации ведомства вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, а старой структуры в секретариате Кабмина»

Кабинет министров постановил ликвидировать правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 24 июля, сообщает Европейская правда.

"Ликвидировать Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, Департамент по вопросам государственного управления, Департамент по вопросам региональной политики, Департамент обеспечения документооборота и контроля", - говорится в тексте постановления.

Стоит отметить, что в данном случае речь идет не о ликвидации ведомства вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, а старой структуры в секретариате Кабмина.

Сейчас его функции выполняет структура с очень похожим названием - Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции, генеральным директором которого с декабря 2017 года является Ольга Стефанишина.

"Это было техническое решение о ликвидации старой недействующей структуры. Ныне действующий правительственный офис продолжает работу, возможность его ликвидации даже не поднималась на заседаниях правительства", - пояснила Ольга Стефанишина.

Ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым президентом Литвы Гитанасом Науседой. Успешное литовско-украинское сотрудничество в ЕС и НАТО – главные темы разговора президентов.

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Украинская правда Украинская правда  ·  27.07.19, 14:06 Кабинет министров постановил ликвидировать правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Униан Униан  ·  27.07.19, 15:11 Речь идет не о ликвидации ведомства вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, а старой структуры в секретариате Кабмина.
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