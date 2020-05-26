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Кабмин направил более 0,5 млрд гривен на погашение задолженности перед аграриями

Кабмин направил более 0,5 млрд гривен на погашение задолженности перед аграриями (7 новостей)

«Средства получат более 4 тысяч аграриев, которые приобрели технику и оборудование на 2,7 миллиарда гривень»

Кабинет министров направил более полумиллиарда гривен на погашение задолженности перед аграриями за 2019 год. Так, правительство начало финансирование бюджетной программы "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" в 2020 году по направлению "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Минэкономики приказами от 22.05.2020 № 936 и № 937 утвердило распределение средств в размере 555 млн грн между уполномоченными банками для перечисления их на текущие счета сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые приобрели технику и оборудование в октябре и ноябре 2019 года", - указано в сообщении.

Отмечается, что всего сумма задолженности по этой программе составляла 564 млн грн, последние 9 млн грн будут утверждены к уплате в ближайшее время.

Средства получат 4102 агрария, которые за указанный пе...

Обновлено в 14:56 Кабинет министров направил 555 миллионов гривень на погашение задолженности перед аграриями, которые приобрели технику и оборудование в октябре-ноябре 2019 года

Обновлено в 15:02 Общая сумма задолженности по этой программе составляла 564 млн грн, последние 9 млн грн будут утверждены к уплате в ближайшее время. Деньги получат 4102 агрария, которые за указанный период приобрели 14 756 единиц техники и оборудования на общую сумму 2,7 млрд грн.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кабмин направил более 0,5 млрд гривен на погашение задолженности перед аграриями»
Фото Кабмин направил более 0,5 млрд гривен на погашение задолженности перед аграриями
Фото Кабмин направил более полумиллиарда гривень на погашение долгов перед аграриями
Фото Кабмин направит полмиллиарда на погашение задолженности перед аграриями
Фото Кабмин погасит полмиллиарда гривен задолженности перед аграриями
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.05.20, 11:24 Поддержка правительства реализуется в рамках программы"Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей"
Униан Униан  ·  26.05.20, 13:37 Средства получат более 4 тысяч аграриев, которые приобрели технику и оборудование на 2,7 миллиарда гривень.
Украинская правда Украинская правда  ·  26.05.20, 13:55 Кабинет министров направил 555 миллионов гривень на погашение задолженности перед аграриями, которые приобрели технику и оборудование в октябре-ноябре 2019 года. По госпрограмме аграриям компенсируют…
Канал 112 Канал 112  ·  26.05.20, 14:29 Кабинет министров направил более 500 миллионов гривень на погашение задолженности перед аграриями, которые приобрели технику и оборудование в октябре-ноябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 14:56 Кабинет министров направил 555 миллионов гривень на погашение задолженности перед аграриями, которые приобрели технику и оборудование в октябре-ноябре 2019 года
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.05.20, 15:02 Кабинет министров выделил 555 млн грн на погашение задолженности перед аграриями. Об этом сообщает Минэкономики во вторник, 26 мая. Задолженность выплатят аграриям, которые приобрели украинскую технику…
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