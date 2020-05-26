Кабмин направил более 0,5 млрд гривен на погашение задолженности перед аграриями (7 новостей) «Средства получат более 4 тысяч аграриев, которые приобрели технику и оборудование на 2,7 миллиарда гривень»

Кабинет министров направил более полумиллиарда гривен на погашение задолженности перед аграриями за 2019 год. Так, правительство начало финансирование бюджетной программы "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" в 2020 году по направлению "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Минэкономики приказами от 22.05.2020 № 936 и № 937 утвердило распределение средств в размере 555 млн грн между уполномоченными банками для перечисления их на текущие счета сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые приобрели технику и оборудование в октябре и ноябре 2019 года", - указано в сообщении.

Отмечается, что всего сумма задолженности по этой программе составляла 564 млн грн, последние 9 млн грн будут утверждены к уплате в ближайшее время.

Средства получат 4102 агрария, которые за указанный пе...

Обновлено в 14:56 Кабинет министров направил 555 миллионов гривень на погашение задолженности перед аграриями, которые приобрели технику и оборудование в октябре-ноябре 2019 года

Обновлено в 15:02 Общая сумма задолженности по этой программе составляла 564 млн грн, последние 9 млн грн будут утверждены к уплате в ближайшее время. Деньги получат 4102 агрария, которые за указанный период приобрели 14 756 единиц техники и оборудования на общую сумму 2,7 млрд грн.