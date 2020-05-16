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Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина в Украине: что разрешено

Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина в Украине: что разрешено (5 новостей)

«Изменения касаются передвижения и предоставления услуг питания»

Кабинет министров обнародовал изменения в постановление от 11 марта 2020 г. № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Решение об ослаблении карантина обнародовано на Правительственном портале. Об этом говорится в постановлении от 14 мая 2020 г. № 377. Согласно постановлению, запрещено передвижение группой лиц в количестве более чем восемь лиц, кроме случаев служебной необходимости. Кроме того, разрешается: деятельность по предоставлению услуг общественного питания на открытых (летних) площадках, в том числе под тентами, на верандах, при условии обеспечения соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более четырех человек за одним столом (без учета детей до 14 лет), деятельность по предоставлению указанных услуг с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос при условии, что субъект хозяйствования, который осуществляет...

ФОТО К НОВОСТИ: «Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина в Украине: что разрешено»
Фото Кабмин обнародовал постановление о ослабление карантина
Фото Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина
Фото Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина
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Фото Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина в Украине: что разрешено
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