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Экономика и финансы
Фокус Фокус · · Обновлено в 20:34
· Госбюджет · Кабинет Министров Украины · Нафтогаз Украины · Бюджет
Кабмин обязал Нафтогаз досрочно перечислить в бюджет дивиденды

Кабмин обязал Нафтогаз досрочно перечислить в бюджет дивиденды (5 новостей)

«Кабинет министров обязал НАК Нафтогаз Украины досрочно выплатить 8,5 миллиарда гривен дивидендов по итогам работы за первые три квартала текущего…»

Кабмин обязал "Нафтогаз" уплатить в бюджет государства дивидендов в сумме 8,5 млрд грн. Об этом говорится в распоряжении правительства №1339-р. Указанная сумма – часть доходов НАК за девять месяцев. Выплату необходимо провести до завтра, т.е. до 27 декабря. Ранее "Нафтогаз" отчитывался по доходам за 9 месяцев 2019 года: компания получила 21,3 млрд грн чистой прибыли. Это на 27% больше прошлогодних показателей. Такой результат в НАК объясняют доходами от транзита газа и работой сегмента "Интегрированный газовый бизнес". Также компания уже перечислила в государственную казну 84,4 млрд грн налогов и дивидендов, что составляет 15% от общих постулений в бюджет. Как ранее сообщал Фокус: В июле "Нафтогаз" представил новую стратегию добычи газа в Украине, согласно которой НАК будет ориентироваться на деньги, а не на "добытые кубометры газа". Вчера, 4 декабря, стало известно, что Кабмин проверит финансовую отчетность НАК "Нафтогаз". Аудитом займется компания Deloitte and Touche Ukraine.

Обновлено в 18:04 Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выплатит госбюджету 8,5 млрд грн дивидендов с прибыли за девять месяцев 2019 года. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 26 декабря 2019 года № 1339-р, обнародованном на Правительственном портале. «Акционерному обществу «Национальная акционерная…

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MIGnews MIGnews  ·  26.12.19, 16:21 Кабинет министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" досрочно выплатить 8,5 миллиарда гривен дивидендов по итогам работы за первые три квартала текущего года.
Голос.UA Голос.UA  ·  26.12.19, 18:04 Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выплатит госбюджету 8,5 млрд грн дивидендов с прибыли за девять месяцев 2019 года. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 26 декабря…
UBR.ua UBR.ua  ·  26.12.19, 20:34 Правительство выдало распоряжение №1339, которым обязало Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" уплатить в государственный бюджет 8,5 млрд грн.Эти деньги являются частью чистой прибыли за…
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