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Кабмин обязал сделать перерасчет платы за отопление

Кабмин обязал сделать перерасчет платы за отопление (4 новости)

«Во вторник, 24 декабря, Кабинет министров принял решение, согласно с которым цена на отопление должна быть серьезно уменьшена»

Премьер-министр Алексей Гончарук, заявил, что платежка за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты.Кабинет министров Украины принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Об этом 24 декабря в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Он отметил, что с сегодняшнего дня теплопоставщики могут переcсчитать платежки.

"По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти", написал Гончарук.

Премьер обратился к городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты.

Ищем пути, как сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие…
Ищем пути, как сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие…

"Украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3-5 лет. Мы дали необходимый механизм. Теперь вся ответственность на власти на местах", отметил Гончарук.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке "отдельной программы", которая позволит в два раза снизить тарифы на отопление.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 27 ноября заявлял, что цена на газ для населения этой зимой не вырастет.

27 ноября Кабинет Министров Украины установил для участников программы "Гарантированная цена на газ" фиксированную цену, которая не будет меняться до конца отопительного сезона 2019 2020 годов. Население и теплокоммунэнерго Украины с 1 января 2020 года автоматически становятся участниками программы и будут покупать у НАК "Нафтогаз" газ по цене 6,96 грн/м³ (без учета затрат на транспортировку).

ФОТО К НОВОСТИ: «Кабмин обязал сделать перерасчет платы за отопление»
Фото Гончарук анонсировал снижение тарифов на отопление до 30%
Фото Кабмин обязал сделать перерасчет платы за отопление
Фото В правительстве рассказали, сколько украинцы сэкономят на перерасчете платежек за отопление
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