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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 02:14
· Кабинет Министров Украины · Работа
Кабмин опубликовал постановление, разрешающее работу непродовольственных рынков в Украине

Кабмин опубликовал постановление, разрешающее работу непродовольственных рынков в Украине (4 новости)

«В Кабмине Украины опубликовали принытое вчера постановление о разрешении работы непродовольственных рынков»

Принятое в четверг постановление Кабинета министров Украины с изменениями в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков, опубликовано на сайте правительства.

Обновлено в 02:14 Кабинет министров решил возобновить работу непродовольственных рынков. Такое решение правительство приняло на внеочередном заседании 14 мая. "Эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, через работу непродовольственных рынков", - говорится в сообщении ______________________________________________ Кабінет міністрів вирішив відновити роботу непродовольчих ринків. Таке рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні 14 травня. "Ці зміни дозволять повне торговельне обслуговування населення, зокрема, через роботу непродовольчих ринків", - йдеться у повідомленні Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир: https://goo.gl/jbGs8y #112Украина

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Телеграф Телеграф  ·  15.05.20, 21:46 В Кабмине Украины опубликовали принытое вчера постановление о разрешении работы непродовольственных рынков.
Страна.ua Страна.ua  ·  15.05.20, 23:25 ...
Канал 112 Канал 112  ·  16.05.20, 02:14 Кабинет министров решил возобновить работу непродовольственных рынков. Такое решение правительство приняло на внеочередном заседании 14 мая.  "Эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения,…
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