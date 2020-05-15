Кабмин опубликовал постановление, разрешающее работу непродовольственных рынков в Украине

Принятое в четверг постановление Кабинета министров Украины с изменениями в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков, опубликовано на сайте правительства.

Обновлено в 02:14 Кабинет министров решил возобновить работу непродовольственных рынков. Такое решение правительство приняло на внеочередном заседании 14 мая. "Эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, через работу непродовольственных рынков", - говорится в сообщении ______________________________________________ Кабінет міністрів вирішив відновити роботу непродовольчих ринків. Таке рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні 14 травня. "Ці зміни дозволять повне торговельне обслуговування населення, зокрема, через роботу непродовольчих ринків", - йдеться у повідомленні Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир: https://goo.gl/jbGs8y #112Украина