Кабмин отменяет "зарплатное рабство": деньги можно будет получать на карту любого банка (4 новости) «Сотрудники бюджетных учреждений смогут выбирать банк для выплаты зарплаты»

Правительство сняло ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты. Об этом написал в своем Telegram Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Отменяем "зарплатное рабство". Теперь украинцы сами будут решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь. Правительство сняло ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты", - написал Гончарук.

По его словам, отныне деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил "зарплатный проект".

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"Это будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране", - написал Гончарук.