Кабмин отправил главу ГАСИ Алексея Кудрявцева в отставку за фальшивый диплом

На заседании 10 декабря комиссия усмотрела в действиях Алексея Кудрявцева дисциплинарное правонарушение и рекомендовала Кабинету министров привлечь главу ГАСИ к ответственности Кабинет министров Украины уволил Алексея Кудрявцева с занимаемой должности на заседании 12 декабря на основании рекомендаций Национального агентства по вопросам госслужбы, которое установило факт фальсификации диплома о высшем образовании Алексея Кудрявцева при вступлении на государственную службу. Об этом пишет Обозреватель. На заседании 10 декабря комиссия усмотрела в действиях Алексея Кудрявцева дисциплинарное правонарушение и рекомендовала Кабинету министров привлечь главу ГАСИ к ответственности. "В основу выводов комиссии легли документы, которые мы получили от Национальной полиции, Министерства образования и науки Украины, Технического университета Молдовы, также была приобщена полиция Молдовы. Правоохранители сообщили, что владеют информации о липовом дипломе и уже возбудили уголовное дело. К слову, господина Кудрявцева вызывают на допрос в Кишинев для дачи показаний", — сказал Ващенко. На момент вступления в должность главы ГАСИ в июне 2015 года, Кудрявцев, по его собственным словам, предъявил дипломы Киевского международного университета гражданской авиации и Национального университета "Одесская юридическая академия". Однако на государственную службу Кудрявцев поступил в 2014 году в качестве директора департамента ГАСИ в Киевской области. В своём заявлении, Кудрявцев умолчал о наличии образования при занятии этой должности. "По поводу диплома Технического университета Молдовы – я никогда не подавал его на занятие должностей в органах государственной власти, что подтверждается предоставленными в Кабинет министров Украины Минрегионом материалами", – отметил в официальном пояснении Алексей Кудрявцев. Это заявление противоречит данным, которыми располагает НАГС. Согласно документам, полученным в ходе служебного расследования, Алексей Кудрявцев подавал только диплом Технического университета Молдовы при занятии должностей на государственной службе. В этот же день, под зданием Кабмина проходил немногочисленный митинг в поддержку Алексея Кудрявцева. Большинство митингующих не смогли ответить, кто такой Алексей Кудрявцев и почему они его поддерживают. Молдавские СМИ сообщили, что Генеральная прокуратра Молдовы может завести уголовное дело на главу ГАСИ Алексея Кудрявцева по факту подделки диплома молдавского ВУЗа, на основании которого Кудрявцев занял высокую должность в правительстве Украины.