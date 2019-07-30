Кабмин пока не сможет уволить Кличко, Гройсман ушел в отпуск (6 новостей) «Андрей Богдан ранее обратился к Кабмину с просьбой предоставить необходимые для этого документы»

Премьер-министр Владимир Гройсман находится в отпуске, поэтому очередного заседания Кабинета министров на этой неделе не будет. Об этом пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук сообщил "Укринформу". "Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством правительства не будет", — сказал он. Отметим, заседание правительства традиционно проходят в среду.

Обновлено в 16:24 Об отпуске главы правительства рассказал его пресс-секретарь Василий Рябчук, сообщает "Укринформ".

Обновлено в 17:23 «Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством правительства не будет», - сказал он.