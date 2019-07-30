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Политика
Фокус Фокус · · Обновлено в 17:23
· Пресс-секретарь · Заседание
Кабмин пока не сможет уволить Кличко, Гройсман ушел в отпуск

Кабмин пока не сможет уволить Кличко, Гройсман ушел в отпуск (6 новостей)

«Андрей Богдан ранее обратился к Кабмину с просьбой предоставить необходимые для этого документы»

Премьер-министр Владимир Гройсман находится в отпуске, поэтому очередного заседания Кабинета министров на этой неделе не будет. Об этом пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук сообщил "Укринформу". "Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством правительства не будет", — сказал он. Отметим, заседание правительства традиционно проходят в среду.

Обновлено в 16:24 Об отпуске главы правительства рассказал его пресс-секретарь Василий Рябчук, сообщает "Укринформ".

Обновлено в 17:23 «Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством правительства не будет», - сказал он.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  30.07.19, 14:03 Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук сообщил, что глава правительства Владимир Гройсман находится в отпуске, поэтому очередного заседания Кабинета министров на этой неделе не будет.
ТСН ТСН  ·  30.07.19, 15:10 Андрей Богдан ранее обратился к Кабмину с просьбой предоставить необходимые для этого документы.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  30.07.19, 15:20 Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук заявил, что пока мэра Киева Виталия Кличко нельзя уволить, поскольку глава правительства Владимир Гройсман...
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  30.07.19, 16:24 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ушел в отпуск. Поэтому в среду 31 июля очередного заседания правительства под председательством премьера не будет. Об отпуске главы правительства рассказал его…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  30.07.19, 17:23 Премьер-министр Владимир Гройсман находится в отпуске, поэтому очередного заседания Кабинета Министров на этой неделе не будет.Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства…
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