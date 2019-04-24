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Кабмин повышает норму выплаты дивидендов для госкомпаний

Кабмин повышает норму выплаты дивидендов для госкомпаний (6 новостей)

«Кабинет министров Украины принял решение повысить с 75% до 90% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет государственные предприятия»

Правительство Украины на заседании в среду, 24 апреля, приняло решение поднял с 75% до 90% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет госпредприятия. 

Предполагается, что в этом году сумма таких отчислений составит около 15,4 млрд гривен.

Кроме того, отменены льготы по уплате в бюджет части чистой прибыли и дивидендов для следующих субъектов:

Администрация морских портов Украины; госпредприятия, учреждения и организации, которые входят в сферу управления МЭРТ и осуществляют деятельность в сфере технического регулирования, стандартизации, метрологии и метрологической деятельности; государственные и казенные унитарные протезно-ортопедические предприятия, отнесенные к сфере управления Минсоцполитики; Международный аэропорт Борисполь; ГП Национальный центр Александра Довженко и Национальный культурно-художественный и музейный комплекс Мистецкий арсенал. Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что повышение нормы продиктовано законом о госбюджете на 2019 год, но также определен механизм, который позволит через бизнес-планирование снижать отчисления для конкретных предприятий, чтобы они могли воплощать свои инвестиционные программы.

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На повышении норматива до уровня 90% настаивает Минфин, аргументируя это необходимостью восполнить недопоступления в общий фонд госбюджета.

Как сообщалось, накануне совет Нацбанка принял решение перечислить в госбюджет-2019 почти 65 миллиардов гривен прибыли из 68.

Отметим, по данным Счетной палаты, за первый квартал 2019 года план поступлений в бюджет недовыполнен почти на 11% (35 млрд грн).

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