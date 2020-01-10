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Кабмин повысил оклад Генерального прокурора Украины

Кабмин повысил оклад Генерального прокурора Украины (4 новости)

«Кабинет министров повысил месячный должностной оклад генерального прокурора Украины на 56 тыс. 648 грн до 93 тыс. 648 грн»

В октябре 2019 года генпрокурор Украины Руслан Рябошапка получил зарплату с окладом 37 тыс. грн. В декабре Кабмин увеличил его оклад до более чем 93 тыс. грн.Должностной оклад генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки повысили до 93,65 тыс. грн в месяц. Такое решение от 11 декабря 2019 года, подписанное премьер-министром Алексеем Гончаруком, опубликовано (.doc) на сайте Кабинета Министров Украины.

Согласно документу, первый заместитель генпрокурора должен получить более 89 тыс. грн оклада, заместитель главы ведомства почти 86,5 тыс. грн.

В октябре 2019 года месячный оклад Рябошапки составлял 37 тыс. грн, сообщали "Українським новинам" в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ).

При этом вся зарплата генпрокурора с учетом надбавок, доплат и премий превышала в октябре 133 тыс. грн.

Рябошапка был назначен главой ГПУ 29 августа 2019 года.

Со 2 января в Украине начал работу Офис генпрокурора.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  10.01.20, 16:09 Кабинет министров повысил месячный должностной оклад генерального прокурора Украины на 56 тыс. 648 грн до 93 тыс. 648 грн.
АТН АТН  ·  10.01.20, 18:18 Кабинет министров Украины повысил месячный должностной оклад генерального прокурора Украины на 56 тысяч 648 гривен до 93 тысяч 648 гривен.
Facenews Facenews  ·  10.01.20, 19:15 Кабинет министров повысил оклад генерального прокурора с 37 000 грн до 93 648 грн. Это следует из постановления правительства №1155, передает FaceNews.ua.При этом, оклад первого заместителя генпрокурора…
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