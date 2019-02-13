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Общество
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· Кабинет Министров Украины · Судья
Кабмин пожалуется в Высший совет правосудия на судью по делу Супрун

Кабмин пожалуется в Высший совет правосудия на судью по делу Супрун (11 новостей)

«Супрун назвала последствия блокироввания работы Минздрава»

Кабинет министров Украины решил обратиться с жалобой в Высший совет правосудия (ВСП) относительно судьи Окружного административного суда Киева Сергея Каракашьяна, который вынес решение о запрете Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает «Интерфакс-Украина».

«Обратиться в Высший совет правосудия с жалобой относительно дисциплинарного проступка (дисциплинарной жалобой) судьи Окружного административного суда Киева Сергея Константиновича (Каракашьяна) по делу №640/463/19 по иску Мосийчука И.В. к исполняющему обязанности министра здравоохранения Супрун Уляне, третье лицо – Кабинет министров, об установлении отсутствия компетенции (полномочий)», - говорится в протокольном решении правительства.

Подписать данную жалобу от имени премьер-министра Владимира Гройсмана поручено министру Кабинета министров Александру Саенко.

Обновлено в 22:21 Данное распоряжение является консолидированным решением правительства Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения Украины, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook. Согласно постановлению, "чтобы обеспечить непрерывность работы Минздрава, 13 февраля…

Обновлено в 22:32 Кабмин принял постановление, которое позволяет Минздраву частично разблокировать работу, в частности, утвердить распределение препаратов и вакцин Кабинет министров принял постановление, которое позволяет и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун исполнять свои обязанности, кроме исключительных полномочий как члена ...

ФОТО К НОВОСТИ: «Кабмин пожалуется в Высший совет правосудия на судью по делу Супрун»
Фото Кабмин пожалуется в Высший совет правосудия на судью, запретившего Супрун исполнять обязанности главы Минздрава
Фото Кабмин направил жалобу в ВСП на судью, который отстранил Супрун
Фото Кабмин пожалуется в Высший совет правосудия на судью, зпретившего Супрун исполнять обязанности главы Минздрава
Фото Работа Минздрава частично разблокирована: Кабмин позволил Супрун выполнять обязанности министра
Фото Супрун о распоряжении Кабмина: Завтра утром разблокируем работу Министерства
Фото Кабмин разрешил Супрун исполнять обязанности министра
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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  13.02.19, 17:51 Правительство направит в Высший совет правосудия жалобу на судью Каракашьяна, который ведет дело Супрун
Голос.UA Голос.UA  ·  13.02.19, 18:20 Украинский Кабмин направил в Высший совет правосудия (ВСП) жалобу на судью Окружного административного суда Киева Сергея Каракашьяна, который запретил Уляне Супрун выполнять обязанности главы Министерства…
Газета День Газета День  ·  13.02.19, 18:50 Правительство направит в Высший совет правосудия жалобу на судью Каракашьяна, который ведет дело Супрун. Протокольное поручение принято на заседании правительства 13 февраля, сообщает РБК-Украина. "Кабмин…
Гордон Гордон  ·  13.02.19, 21:02 Кабмин Украины обратится в Высший совет правосудия с жалобой относительно "дисциплинарного проступка" судьи Окружного админсуда Киева Сергея Каракашьяна, который вынес решение о запрете Уляне…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  13.02.19, 21:26 Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволяет и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун выполнять обязанности министра.
Голос.UA Голос.UA  ·  13.02.19, 21:33 Кабинет Министров Украины принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Об этом сообщила сама Супрун и добавила, что работа ведомства "частично разблокирована".…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  13.02.19, 22:13 Кабинет министров Украины сегодня, 13 февраля, принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Теперь она может подписывать документы по распределению…
Телеграф Телеграф  ·  13.02.19, 22:15 Супрун назвала последствия блокироввания работы Минздрава.
Комментарии Комментарии  ·  13.02.19, 22:21 Данное распоряжение является консолидированным решением правительства Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения Украины,…
Хвиля Хвиля  ·  13.02.19, 22:32 Кабмин принял постановление, которое позволяет Минздраву частично разблокировать работу, в частности, утвердить распределение препаратов и вакцин Кабинет министров принял постановление, которое позволяет…
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