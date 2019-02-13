Кабмин пожалуется в Высший совет правосудия на судью по делу Супрун (11 новостей) «Супрун назвала последствия блокироввания работы Минздрава»

Кабинет министров Украины решил обратиться с жалобой в Высший совет правосудия (ВСП) относительно судьи Окружного административного суда Киева Сергея Каракашьяна, который вынес решение о запрете Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает «Интерфакс-Украина».

«Обратиться в Высший совет правосудия с жалобой относительно дисциплинарного проступка (дисциплинарной жалобой) судьи Окружного административного суда Киева Сергея Константиновича (Каракашьяна) по делу №640/463/19 по иску Мосийчука И.В. к исполняющему обязанности министра здравоохранения Супрун Уляне, третье лицо – Кабинет министров, об установлении отсутствия компетенции (полномочий)», - говорится в протокольном решении правительства.

Подписать данную жалобу от имени премьер-министра Владимира Гройсмана поручено министру Кабинета министров Александру Саенко.

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Обновлено в 22:32 Кабмин принял постановление, которое позволяет Минздраву частично разблокировать работу, в частности, утвердить распределение препаратов и вакцин Кабинет министров принял постановление, которое позволяет и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун исполнять свои обязанности, кроме исключительных полномочий как члена ...