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Кабмин предлагает ратифицировать ЗСТ с Израилем

Кабмин предлагает ратифицировать ЗСТ с Израилем (3 новости)

«Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде ратифицировать соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ) с Израилем. Соответствующие документы есть в распоряжении…»

Кабмин одобрил законопроект о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В случае вступления соглашения о ЗСТ в силу, Израиль отменит ввозные пошлины для около 80% украинских промышленных товаров и более 9% – на товары агросектора.

Израиль также будет инвестировать в украинскую промышленность, ИТ и АПК.

Кроме того, ожидается расширение украино-израильского сотрудничества в авиационной сфере и сфере машиностроения.

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Как ранее сообщал Фокус:

21 января 2019 года Украина и Израиль в Иерусалиме подписали соглашение о зоне свободной торговли. В начале марта этого года МИД Турции заявил, что переговоры о зоне свободной торговли между сторонами близки к завершению. Украина инициирует консультации о создании ЗСТ с Китаем.

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РБК Украина РБК Украина  ·  17.04.19, 13:01 Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде ратифицировать соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ) с Израилем. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.Отметим, Украина и Израиль…
Газета День Газета День  ·  17.04.19, 13:17 Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде ратифицировать соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ) с Израилем. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина. Отметим, Украина и…
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