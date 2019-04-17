Кабмин предлагает ратифицировать ЗСТ с Израилем (3 новости) «Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде ратифицировать соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ) с Израилем. Соответствующие документы есть в распоряжении…»

Кабмин одобрил законопроект о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В случае вступления соглашения о ЗСТ в силу, Израиль отменит ввозные пошлины для около 80% украинских промышленных товаров и более 9% – на товары агросектора.

Израиль также будет инвестировать в украинскую промышленность, ИТ и АПК.

Кроме того, ожидается расширение украино-израильского сотрудничества в авиационной сфере и сфере машиностроения.

Манчестер Сити - Тоттенхэм: где смотреть матч

Как ранее сообщал Фокус:

21 января 2019 года Украина и Израиль в Иерусалиме подписали соглашение о зоне свободной торговли. В начале марта этого года МИД Турции заявил, что переговоры о зоне свободной торговли между сторонами близки к завершению. Украина инициирует консультации о создании ЗСТ с Китаем.