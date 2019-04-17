Кабмин предлагает ратифицировать ЗСТ с Израилем

Кабмин одобрил законопроект о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В случае вступления соглашения о ЗСТ в силу, Израиль отменит ввозные пошлины для около 80% украинских промышленных товаров и более 9% – на товары агросектора.
Израиль также будет инвестировать в украинскую промышленность, ИТ и АПК.
Кроме того, ожидается расширение украино-израильского сотрудничества в авиационной сфере и сфере машиностроения.
Как ранее сообщал Фокус:
21 января 2019 года Украина и Израиль в Иерусалиме подписали соглашение о зоне свободной торговли. В начале марта этого года МИД Турции заявил, что переговоры о зоне свободной торговли между сторонами близки к завершению. Украина инициирует консультации о создании ЗСТ с Китаем.