Кабмин проверил уровень цифровых навыков украинцев

В Украине 15,1% населения вообще не владеют цифровыми навыками, 37,9% - имеют навыки на уровне среднего, а 53% - ниже среднего. Об этом заявила во время презентации результатов социологического исследования цифровой грамотности украинцев замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, передает корреспондент УНН.

"15,1% украинцев вообще не обладают цифровыми навыками. 37,9% украинцев в возрасте от 18 до 70 лет имеют цифровые навыки на уровне среднего. Итак, 53% населения Украины находят ниже отметки "средний уровень", - отметила она.

Добавим, согласно озвученным на презентации данным, исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городе, не охватывало села. Возраст опрашиваемых от 18 до 70 лет. Выделялись также такие сегменты: люди с недостатками слуха, молодежь.