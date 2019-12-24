  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. Кабмин проверил уровень цифровых навыков украинцев
Украина
УНН УНН ·
· Презентация · Результат
Кабмин проверил уровень цифровых навыков украинцев

Кабмин проверил уровень цифровых навыков украинцев (4 новости)

«24.12.2019, 11:08 0 0 В Министерстве определили процент цифровой грамотности украинцев Министерство цифровой трансформации провело большое исследование цифровых навыков украинцев, сообщается…»

В Украине 15,1% населения вообще не владеют цифровыми навыками, 37,9% - имеют навыки на уровне среднего, а 53% - ниже среднего. Об этом заявила во время презентации результатов социологического исследования цифровой грамотности украинцев замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, передает корреспондент УНН.

"15,1% украинцев вообще не обладают цифровыми навыками. 37,9% украинцев в возрасте от 18 до 70 лет имеют цифровые навыки на уровне среднего. Итак, 53% населения Украины находят ниже отметки "средний уровень", - отметила она.

Добавим, согласно озвученным на презентации данным, исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городе, не охватывало села. Возраст опрашиваемых от 18 до 70 лет. Выделялись также такие сегменты: люди с недостатками слуха, молодежь.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новый Регион Новый Регион  ·  24.12.19, 11:14 24.12.2019, 11:08 0 0 В Министерстве определили процент цифровой грамотности украинцев Министерство цифровой трансформации провело большое исследование цифровых навыков украинцев, сообщается на сайте…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.12.19, 12:21 Министерство цифровой трансформации провело большое исследование цифровых навыков украинцев, сообщается на сайте портала министерства Дія. По результатам исследования выяснилось, что 37,9% украинцев в…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
В Киеве заминировали станцию метро &quot;Майдан Незалежности&quot;

В Киеве заминировали станцию метро "Майдан Незалежности"
У Епифания отказались от идеи переносить Рождество

У Епифания отказались от идеи переносить Рождество
Дробович рассказал, почему не демонтирован герб СССР на щите Родины-матери

Дробович рассказал, почему не демонтирован герб СССР на щите Родины-матери
В &quot;ДНР&quot; отменили комендантский час в Новый год и Рождество

В "ДНР" отменили комендантский час в Новый год и Рождество
На Донбассе украинский военный получил ранение

На Донбассе украинский военный получил ранение
В Киеве прошел новогодний парад

В Киеве прошел новогодний парад
Новый Шулявский мост начали асфальтировать. ВИДЕО

Новый Шулявский мост начали асфальтировать. ВИДЕО
Россия перекрыла Керченский пролив для судов: что готовят оккупанты

Россия перекрыла Керченский пролив для судов: что готовят оккупанты
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Топ-10 моментов игрового дня НБА за 23.12.2019 (Видео)

Топ-10 моментов игрового дня НБА за 23.12.2019 (Видео)
Выплаты на детей: каким категория увеличили соцпомощь

Выплаты на детей: каким категория увеличили соцпомощь
Украина увеличила импорт мандаринов на 10%

Украина увеличила импорт мандаринов на 10%
Укрпочта собралась продать 800 объектов недвижимости

Укрпочта собралась продать 800 объектов недвижимости
Кабмин принял ряд кадровых решений

Кабмин принял ряд кадровых решений
Кот «помог» хозяйке нарезать лук и заплакал: Сеть в умилении

Кот «помог» хозяйке нарезать лук и заплакал: Сеть в умилении
В стене школы на Одесчине обнаружили артиллерийский снаряд

В стене школы на Одесчине обнаружили артиллерийский снаряд
Филиппины намерены возродить атомную энергетику

Филиппины намерены возродить атомную энергетику
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.