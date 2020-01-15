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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 19:28
· Зарплата
Кабмин решил ежемесячно публиковать доходы министров

Кабмин решил ежемесячно публиковать доходы министров (17 новостей)

«Это не является секретной информацией»

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский пояснил, почему его доход за декабрь почти в 9 раз превышает официальную зарплату.

Обновлено в 18:59 По его словам, информация о зарплатах министров не является тайной. Данные о доходах чиновников будут публиковаться на сайте правительственного портала.

Обновлено в 19:28 Кабінет Міністрів буде офіційно публікувати зарплати топ-чиновників на своєму сайті. З такою заявою виступив Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. #Еспресо #Кабмін #зарплата #ДмитроДубілет #міністри Telegram - https://t.me/espresotb

ФОТО К НОВОСТИ: «Кабмин решил ежемесячно публиковать доходы министров»
Фото Министр культуры объяснил, как его доход в декабре в девять раз превысил зарплату
Фото Правительство будет ежемесячно публиковать доходы топ-чиновников на своем сайте
Фото Кабмин решил ежемесячно публиковать доходы министров
Фото Правительство ежемесячно будет публиковать доходы министров и их заместителей
Фото Из-за скандала с зарплатами Кабмин решил ежемесячно публиковать доходы министров
Фото Кабмин ежемесячно будет публиковать зарплаты министров – Дубилет
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  15.01.20, 13:24 По словам Бородянского, зарплата министра составляет 13 тысяч гривен - без учета надбавок и премий.
Украинская правда Украинская правда  ·  15.01.20, 14:27 Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что правительство будет ежемесячно публиковать данные о доходах топ-чиновников.
Униан Униан  ·  15.01.20, 14:41 Кабмин утвердил решение ежемесячно обнародовать доходы министров.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  15.01.20, 14:51 На сайте Кабинета министров ежемесячно будут публиковать информацию о зарплатах министров. Об этом заявил министр Дмитрий Дубилет на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.Новость дополняется...
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  15.01.20, 15:07 Это не является секретной информацией
ТСН ТСН  ·  15.01.20, 15:17 С зарплатами министров можно будет ознакомиться на сайте правительства.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  15.01.20, 15:22 Кабмин ежемесячно будет публиковать на своем сайте зарплаты топ-чиновников страны
Фокус Фокус  ·  15.01.20, 15:23   Правительство будет ежемесячно публиковать данные о доходах топ-чиновников. Об этом сообщил на брифинге министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. "Мы будем официально публиковать ежемесячно все доходы,…
ForUm ForUm  ·  15.01.20, 15:36 Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал, каким образом его совокупный доход в декабре 2019 года превысил зарплату почти в девять раз и составил более 112 тыс. гривен, сообщает…
Капитал Капитал  ·  15.01.20, 16:06 Правительство пообещало ежемесячно публиковать отчеты о доходах министров и их заместителей на фоне дискуссий о крупных премиях, которые выписали себе члены Кабмина и главы…
ForUm ForUm  ·  15.01.20, 16:08 Кабинет Министров Украины начнет публично публиковать информацию обо всех доходах министров на своем сайте. Соответствующее решение приняли на заседании правительства 15 января, сообщил министр Кабинета…
UBR.ua UBR.ua  ·  15.01.20, 16:35 Доходы министров и их заместителей будут ежемесячно публиковать на правительственном портале. Об этом заявил министр Кабмина Дмитрий Дубилет, сообщает пресс-служба правительства."Мы будем официально публиковать…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  15.01.20, 17:49 В Кабмине заявили о намерении публиковать информацию о доходах министров на своем сайте. Украинцы смогут видеть, сколько чиновники заработали за каждый месяц. Соответствующее решение приняли на заседании…
Гордон Гордон  ·  15.01.20, 18:59 Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что информация о доходах топ-чиновников не является тайной.Правительство ежемесячно будет публиковать все доходы топ-чиновников Украины. Об этом на брифинге…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  15.01.20, 19:28 Кабінет Міністрів буде офіційно публікувати зарплати топ-чиновників на своєму сайті. З такою заявою виступив Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. #Еспресо #Кабмін #зарплата #ДмитроДубілет #міністри…
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