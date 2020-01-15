Кабмин решил ежемесячно публиковать доходы министров

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский пояснил, почему его доход за декабрь почти в 9 раз превышает официальную зарплату.

Обновлено в 18:59 По его словам, информация о зарплатах министров не является тайной. Данные о доходах чиновников будут публиковаться на сайте правительственного портала.

Обновлено в 19:28 Кабінет Міністрів буде офіційно публікувати зарплати топ-чиновників на своєму сайті. З такою заявою виступив Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. #Еспресо #Кабмін #зарплата #ДмитроДубілет #міністри Telegram - https://t.me/espresotb