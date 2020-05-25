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Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером

Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером (5 новостей)

«По его словам, украинские коррумпированные элиты хотят статус-кво»

Президент представил меня вице-премьером по реформам. Этого не захотела какая-то часть парламента, сообщил глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что "коррумпированные украинские элиты" помешали ему стать вице-премьер-министром Украины. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Президент представил меня вице-премьером по реформам. Этого не захотела какая-то часть парламента. Понятно, какие интересы были за этим. Понятно, что огромный бюджет был выделен на медиа. Я знаю, что на разных телеканалах 30 спикеров наняли, чтобы только день и ночь про меня разговаривать. Если найдут время вставят свои пять копеек", завил Саакашвили.

По его словам, украинские элиты "хотят статус-кво".

"Зеленский для них уже большая проблема, потому что он непонятен для них… При Зеленском у них чувство опасности появляется, потому что он никогда не сможет стать частью этой системы. Но если я появляюс...

ФОТО К НОВОСТИ: «Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером»
Фото Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером в Кабмине Шмыгаля
Фото Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером
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Фото Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером в Украине
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