Кабмин собирается повысить цены на э/энергию для промышленности на 20% (4 новости) «Для других покупателей цена в следующем месяце уменьшится на 19% (на 896,4 грн) – до 3 тыс. 818,4 грн за…»

Кабинет министров Украины планирует повысить тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей на 25 коп. за кВт-ч или на 20%, до 1,55 грн. за кВт-ч, чтобы оплачивать самый высокий в мире тариф для "зеленой" генерации.

Такое предложение содержится в Меморандуме взаимопонимания с инвесторами в возобновляемые источники энергии.

В Кабмине повышение тарифа называют "приведением цен на рынке до экономически обоснованных".

В то же время сейчас цены на э/энергию в Украине являются самыми высокими в Европе. Так, крупнейшее металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" заявило, что металлургические заводы корпорации "АрселорМиттал" в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза меньше, чем в Украине.

Украинская трубно-колесная компания "Интерпайп" заявила, что тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в последние дни апреля выросли на рекордные 38%, что свидетельствует о действиях правительства, направленные на пользу частного монополиста.