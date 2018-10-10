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Кабмин создал Шосткинский пограничный отряд Госпогранслужбы

Кабмин создал Шосткинский пограничный отряд Госпогранслужбы (4 новости)

«Кабинет министров Украины одобрил создание бюджетного учреждения Шосткинский пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины (воинская часть 1569). Соответствующее распоряжение принято…»

В Украине будет создан новый пограничный отряд. Такое решение приняло правительство страны на заседании в среду, 10 октября, сообщает УНИАН.

"Кабинет министров Украины одобрил создание бюджетного учреждения Шосткинский пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины (воинская часть 1569)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение было принято безобсуждения.

Новый Шосткинский пограничный отряд будет действовать в Сумской области на границе с Россией.

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Накануне сообщалось, что в связи со взрывами на территории 6-го арсенала Минобороны под Ичней в Черниговской области, на государственной границе были усилены меры безопасности.

Ранее на Закарпатье задержали двух нелегалов из России. Мужчины объяснили пограничникам, что они пытались попасть в Евросоюз для улучшения условий жизни.

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