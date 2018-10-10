Кабмин создал Шосткинский пограничный отряд Госпогранслужбы

В Украине будет создан новый пограничный отряд. Такое решение приняло правительство страны на заседании в среду, 10 октября, сообщает УНИАН.

"Кабинет министров Украины одобрил создание бюджетного учреждения Шосткинский пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины (воинская часть 1569)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение было принято безобсуждения.

Новый Шосткинский пограничный отряд будет действовать в Сумской области на границе с Россией.

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Накануне сообщалось, что в связи со взрывами на территории 6-го арсенала Минобороны под Ичней в Черниговской области, на государственной границе были усилены меры безопасности.

Ранее на Закарпатье задержали двух нелегалов из России. Мужчины объяснили пограничникам, что они пытались попасть в Евросоюз для улучшения условий жизни.

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